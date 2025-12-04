火災による死者、2024年は1451人：総出火件数は3万7141件―消防庁

Japan Data

消防庁がこのほど発表した2024年の「火災統計」（確定版）によると、1年間の総出火件数は3万7141件、火災による総死者数は1451人だった。火災による損害額は998億円。

平均すると、1日あたり101件、14分ごとに1件の火災が発生したことになる。火災種別でみると、建物火災が2万972 件、林野火災が831件、車両火災が3546件、船舶火災が62件、航空機火災が3件、その他火災が1万1727件だった。

住宅火災による死者（放火自殺者などを除いた数）は1030人。うち65 歳以上の高齢者は779人で、前年より17人増加した。

最も火災が多いのは12月

火災の多い月は12月、1月、3月、4月の順で、年末から発生件数がぐっと増えるのが見てとれる。冬とともに春先に火災が多いのは、空気の乾燥に加え、1年の中でも特に風が強い季節であることが理由だ。

総出火件数の3万7141件を出火原因別にみると、「たばこ」3058件（8.2%）、「たき火」2781件（7.5%）、「こんろ」2718件（7.3%）、「電気機器」2577件（6.9%）、「放火」2377件（6.4%）の順。「放火」については、「放火の疑い」を合わせると3904件（10.5%）となり、出火原因別のトップとなる。

住宅火災の出火原因は「こんろ」が最も多く、以下「電気機器」「たばこ」「配線器具」「電灯電話などの配線」の順だった。

消防庁によると、25年上半期（1～6月）の総出火件数（概数）は、前年同期比8.8％増の2万1525件。住宅火災による死者のうち65歳以上の高齢者は469人と、同5.9％の増加で推移している。

【資料】

バナー写真：大分市佐賀関の火災現場＝2025年11月18日夜（時事）