さよならSuicaのペンギン、2026 年度末に「卒業」　発行枚数は約1億2000万枚

さよならSuicaのペンギン、2026 年度末に「卒業」 発行枚数は約1億2000万枚社会 経済・ビジネス 話題・トレンド
218万4000店で利用可能
JR東日本が2025年11月、発表した。スイカの機能を26年秋から充実させることに伴い、スイカ誕生25周年を区切りに新たなキャラクターにバトンタッチする。
Suicaのペンギンはスイカ導入当初から、見た目の愛くるしさで多くの利用客に愛され、スイカの認知度向上や利用促進に大きく貢献した。作者のイラストレーター、坂崎千春さんは「25年という長い時間、『Suicaのペンギン』として歩むことができて幸せでした」とコメントを寄せた。
スイカは、「スイスイ」行けるICカードの意味が込められ、「Super Urban Intelligent Card」を略した。01年に首都圏の424駅で利用できるIC乗車券としてサービスを開始。その後、他の交通事業者との相互利用や電子マネーの導入などで利用できるエリア、サービス、店舗を拡大させてきた。
カードとモバイルを合わせて約1億2000万枚（25年10月末時点）が発行されており、利用できる店舗数は約218万4000店（25年9月末時点）にも上る。
Suicaにまつわるデータ
- 利用可能店舗数：約218万4000店舗（2025年9月末時点）
- 1日当たり最高利用件数：約1183万件（2025年7月25日）
- 1カ月当たり最高利用件数：約3億2306万件（2025年7月）
*最高利用件数については2025年10月時点
出所：JR東日本
Suicaのあゆみ
2001年11月18日
首都圏エリア424駅でサービス開始
2004年3月22日
Suica電子マネーサービス開始
2004年8月1日
JR西日本の交通系ICカード「ICOCA」（イコカ）とのIC乗車券相互利用開始
2007年6月1日
ポイントサービス開始
2013年3月23日
交通系ICカード全国相互利用サービス開始
2013年7月
交通系電子マネーの月間利用件数が初めて1億件突破
2018年7月
交通系電子マネーの月間利用件数が初めて2億件突破
2019年9月1日
訪日外国人旅行者向け「Welcome Suica」のサービス開始
2020年9月8日
モバイルSuica会員数が1000万人突破
出所：JR東日本
【資料】
- JR東日本「FACT BOOK」
- JR東日本「JR東日本ニュース おかげさまでSuicaは20周年」
バナー写真：JR東日本が提供するスマートフォン用の「モバイルSuica（スイカ）」の画面（共同）