さよならSuicaのペンギン、2026 年度末に「卒業」　発行枚数は約1億2000万枚

JR東日本が発行するIC乗車券Suica（スイカ）のイメージキャラクターとして親しまれてきた「スイカのペンギン」が、2026年度末で「卒業」する。

218万4000店で利用可能

JR東日本が2025年11月、発表した。スイカの機能を26年秋から充実させることに伴い、スイカ誕生25周年を区切りに新たなキャラクターにバトンタッチする。



Suicaカード（左、JR東日本提供）とSuicaのペンギン（©Chiharu Sakazaki / JR 東日本 / DENTSU）

Suicaのペンギンはスイカ導入当初から、見た目の愛くるしさで多くの利用客に愛され、スイカの認知度向上や利用促進に大きく貢献した。作者のイラストレーター、坂崎千春さんは「25年という長い時間、『Suicaのペンギン』として歩むことができて幸せでした」とコメントを寄せた。

スイカは、「スイスイ」行けるICカードの意味が込められ、「Super Urban Intelligent Card」を略した。01年に首都圏の424駅で利用できるIC乗車券としてサービスを開始。その後、他の交通事業者との相互利用や電子マネーの導入などで利用できるエリア、サービス、店舗を拡大させてきた。

カードとモバイルを合わせて約1億2000万枚（25年10月末時点）が発行されており、利用できる店舗数は約218万4000店（25年9月末時点）にも上る。

Suicaにまつわるデータ 利用可能店舗数：約218万4000店舗（2025年9月末時点）

1日当たり最高利用件数：約1183万件（2025年7月25日）

1カ月当たり最高利用件数：約3億2306万件（2025年7月） *最高利用件数については2025年10月時点

出所：JR東日本

Suicaのあゆみ

2001年11月18日

首都圏エリア424駅でサービス開始

2004年3月22日

Suica電子マネーサービス開始

2004年8月1日

JR西日本の交通系ICカード「ICOCA」（イコカ）とのIC乗車券相互利用開始

2007年6月1日

ポイントサービス開始

2013年3月23日

交通系ICカード全国相互利用サービス開始

2013年7月

交通系電子マネーの月間利用件数が初めて1億件突破

2018年7月

交通系電子マネーの月間利用件数が初めて2億件突破

2019年9月1日

訪日外国人旅行者向け「Welcome Suica」のサービス開始

2020年9月8日

モバイルSuica会員数が1000万人突破

出所：JR東日本

