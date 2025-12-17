国内の日本語学習者、過去最多の29万人：65％が留学生―文科省の24年度調査

Japan Data

文部科学省の調査によると、2024年11月時点で、日本国内で日本語を学ぶ外国人らは29万4198人。前年同時期より3万人以上増えて、過去最多となった。

2024年度の「日本語教育実態調査」で、留学生が学ぶ大学や法務省告示の日本語学校のほか、自治体や民間が実施する日本語教室などを対象に実施。日本語教育を行う機関・施設は全国で2669に上った。

これまでの調査で最も国内の日本語学習者が多かったのは、コロナ禍前の19年の27万7857人だった。1990年の国内日本語学習者は6万人で、この35年間に約5倍に増えた。

日本語学習者のうち、留学生は19万2525人と全体の65％。次いで「ビジネス関係者とその家族」6.6％、研修生・技能実習生4.5％、日本人の配偶者2.3％、日系人及びその家族1.1％と続く。滞日年数は1年未満が37.2％、1年～3年が26.3％で、3年以内の日本滞在者が6割以上を占めている。

国・地域別では、アジア地域の出身者が85％。中国が7万8821人と最も多く、次いでネパール、ベトナム、ミャンマー、スリランカなどの順。

教師の半数以上がボランティア

日本語教師の数は、5万309人で、前年より約4000人増え、今回初めて5万人を上回った。しかし、常勤で働く人は6847人（13.6％）にとどまり、半数以上（2万6721人、53.1％）がボランティアの立場で日本語を教えている。

日本語教室がある地方公共団体の割合は、全国でみると61.8％。兵庫県が100％を達成しているほか、大阪府、茨城県、神奈川県が90％以上となっている。

【資料】

