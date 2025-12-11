2025年生まれの赤ちゃん、女の子は「翠」、男の子は「湊」がトップ : 明治安田生命の名前調査

Japan Data

格差や分断が広がり、孤独・孤立が社会課題となる時代だからこそ「人との結びつき」を大切に「輝ける人生を歩んでほしい」。子どもの名前には親の切なる思いが込められている。

明治安田生命保険が毎年実施している赤ちゃんの名前調査によると、2025年に生まれた女の子は「翠 /スイ、ミドリ」、男の子は「湊 / ミナト、ソウ」が一番人気だった。読み方では、女の子は「エマ」が最も多く、男の子が17年連続で「ハルト」。

名前に使われている漢字では女の子は「愛」が4年連続トップ。男の子は「翔」が5年連続トップ。空高くは飛び立つスケール感とともに、異次元の活躍ぶりの大谷翔平選手の存在も影響していそう。

＜女の子＞

「翠」が2022年の18位から9位、2位とランキングを駆け上がり初のトップ。鮮やかな緑色の羽を持つカワセミを意味する漢字。宝石の翡翠（ひすい）にも通じ、美しく幸せな人生を歩んでほしいとの願いが込められている。2位は「陽葵 / ヒマリ」。太陽の方を向いて咲く葵（あおい）に明るく前に進んでいく人生への願いが込められている。3位「紬 / ツムギ」は糸を撚（よ）って丹念に織り上げることから、「つなぐ」「根気強さ」を連想させる。初めてトップ10入した4位の「茉白 / マシロ」は香り高いジャスミン「茉」と純白の「白」の組み合わせ。

＜男の子＞

「湊 / ミナト、ソウ」が初のトップ。「水が集まる場所」「船着き場」を意味する漢字に、社交的で人を引き付ける魅力ある人になってほしいとの思いが込められている。2位「伊織 / イオリ」、3位「結翔 / ユイト、ユウト」の「織」「結」にも人とのつながりを大切にする思いが託されている。トップ10のうち半分が漢字1文字の名前。「蓮 / レン」「朔 / サク」「碧 / アオ」「藍 / ラン」の2音読みは、歯切れよく呼びやすい。サッカーの田中碧選手、バレーボールの髙橋藍選手のトップクラスのスポーツ選手にあやかりたいとの思いも？

女の子の赤ちゃんの名前トップ10

順位（前年順位） 名前 / 主な読み方 1（2） 翠 / スイ、ミドリ 2（4） 陽葵 / ヒマリ 3（1） 紬 / ツムギ 4（19） 茉白 / マシロ 5（3） 凛 / リン 6（7） 陽菜 / ヒナ 7（7） 心陽 / コハル 8（58） 彩葉 / イロハ、アヤハ 8（19） 詩 / ウタ 10（11） 琴葉 / コトハ 10（29） 結菜 / ユナ、ユイナ

出所 : 明治安田生命保険

男の子の赤ちゃんの名前トップ10

順位（前年順位） 名前 / 主な読み方 1（15） 湊 / ミナト 2（36） 伊織 / イオリ 2（26） 結翔 / ユイト、ユウト 4（14） 琉生 / ルイ、ルキ 5（6） 蓮 / レン 6（22） 朔 / サク 6（6） 碧 / アオ 8（5） 陽向 / ヒナタ 8（1） 陽翔 / ハルト、ヒナト、ハルカ 8（40） 藍 / ラン、アイ

出所 : 明治安田生命保険

【資料】

