世界がググった日本ワード2025：駅名検索で「京都駅」が1位

社会 話題・トレンド 旅と暮らし

米グーグルが2025 年に世界で検索されたキーワードのランキングを発表。グーグルマップの駅名検索では、上位に日本の駅が多数入った。
ポケモンゲーム最新作は8位

グーグルが2025年12月に発表したランキングは、25年1月1日～11月25日のトレンドを分析し、さまざまなジャンル別に上位ワードを挙げている。

ゲームの分野では、任天堂のポケットモンスターシリーズ最新作『Pokémon Legends: Z-A』が8位に入った。

グーグル検索が多かった日本関連ワード

ゲーム

8 Pokémon Legends: Z-A

書店

2 animate Ikebukuro main store（アニメイト池袋本店）
6 Animate Osaka Nipponbashi（アニメイト大阪日本橋）
7 Tsutaya Books Daikanyama（代官山 蔦屋書店）

1 Kyoto Station（京都駅）
2 Nagoya Station（名古屋駅）
3 Tokyo Station（東京駅）
5 Hakata Station（博多駅）
6 Ikebukuro Station（池袋駅）
7 Shin-Osaka Station（新大阪駅）
8 Osaka Station（大阪駅）
9 Sendai Station（仙台駅）
10 Hiroshima Station（広島駅）

*数字は順位
出所：Google

グーグルマップの駅名検索では、京都駅が1位となった。以下、名古屋駅、東京駅が続き、4位のパリ・リヨン駅の他は10位圏内を全て日本の駅が占めた。 

グーグルマップの書店分野では、アニメに関するコミックやゲームの専門店「アニメイト池袋本店」が2位にランクイン。同店の系列では「アニメイト大阪日本橋」が6位となった。

【資料】

バナー写真：JR京都駅の外観（PIXTA）

ポケモン ゲーム グーグル 書店