世界がググった日本ワード2025：駅名検索で「京都駅」が1位

世界がググった日本ワード2025：駅名検索で「京都駅」が1位社会 話題・トレンド 旅と暮らし
米グーグルが2025 年に世界で検索されたキーワードのランキングを発表。グーグルマップの駅名検索では、上位に日本の駅が多数入った。
ポケモンゲーム最新作は8位
グーグルが2025年12月に発表したランキングは、25年1月1日～11月25日のトレンドを分析し、さまざまなジャンル別に上位ワードを挙げている。
ゲームの分野では、任天堂のポケットモンスターシリーズ最新作『Pokémon Legends: Z-A』が8位に入った。
グーグル検索が多かった日本関連ワード
ゲーム
|8
|Pokémon Legends: Z-A
書店
|2
|animate Ikebukuro main store（アニメイト池袋本店）
|6
|Animate Osaka Nipponbashi（アニメイト大阪日本橋）
|7
|Tsutaya Books Daikanyama（代官山 蔦屋書店）
駅
|1
|Kyoto Station（京都駅）
|2
|Nagoya Station（名古屋駅）
|3
|Tokyo Station（東京駅）
|5
|Hakata Station（博多駅）
|6
|Ikebukuro Station（池袋駅）
|7
|Shin-Osaka Station（新大阪駅）
|8
|Osaka Station（大阪駅）
|9
|Sendai Station（仙台駅）
|10
|Hiroshima Station（広島駅）
*数字は順位
出所：Google
グーグルマップの駅名検索では、京都駅が1位となった。以下、名古屋駅、東京駅が続き、4位のパリ・リヨン駅の他は10位圏内を全て日本の駅が占めた。
グーグルマップの書店分野では、アニメに関するコミックやゲームの専門店「アニメイト池袋本店」が2位にランクイン。同店の系列では「アニメイト大阪日本橋」が6位となった。
【資料】
- Google Trends「Year in Search 2025」
バナー写真：JR京都駅の外観（PIXTA）