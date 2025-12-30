国連の都市圏人口ランキング：首位はジャカルタ、東京は3340万人で3位

Japan Data

国連がこのほど公表した報告書「世界都市化見通し2025年版」によると、東京の都市圏人口は3341万人で、世界3位。大阪は25位（1296万人）、名古屋は49位（714万人）だった。

世界1位はインドネシアのジャカルタ都市圏（4191万人）、2位はバングラデシュのダッカ（3658万人）だった。

国連の定義する「都市圏」は、行政区分とは異なり、大都市とそれに連続する「都市的な広がり」を考慮して定義される。東京は、2005年の報告書では3135万人で世界1位だった。2050年の予測では、東京は3065万人に人口が減少し、世界ランキングも7位に後退するとしている。

1000万人以上の都市圏は世界に33

2025年版の上位10都市のうち、カイロ（7位）以外は全てアジアの都市。1000万人以上の巨大都市圏は現在世界に33あるが、報告書は2050年には37に増加すると予測している。アディスアベバ（エチオピア）、ダルエスサラーム（タンザニア）、ハジプール（インド）、クアラルンプール（マレーシア）などの都市が1000万人を超える見通しという。

【資料】

バナー写真：PIXTA