【人気温泉地ランキング2026】草津が3年連続トップ

Japan Data

毎年恒例の人気温泉地ランキング。2026年版では草津温泉（群馬県）が3年連続でトップに輝いた。

「あこがれ」は由布院

観光について調査・研究する「じゃらんリサーチセンター（JRC）」が2025年9月、インターネットを通じて1万2595人にアンケート調査した。対象は東京都を除く全国の334温泉地。

人気ランキングでは、過去に行ったことがある中から再訪したい温泉地を複数回答で最大5カ所挙げてもらった。草津温泉は街の雰囲気と効能、泉質が高い評価を受けた。別府温泉郷（大分県）が前年5位から2位へ、由布院温泉（同県）が前年11位から5位へ、それぞれランクアップした。3位の箱根温泉（神奈川県）は鉄道などアクセスの良さが支持された。

行ったことはないが訪れてみたい「あこがれの温泉地」（複数回答、最大5カ所）のランキングでは、前年6位の由布院温泉が1位を獲得した。長年1位だった乳頭温泉郷（秋田県）を抑え、銀山温泉（山形県）が2位、草津温泉が3位となった。

訪問経験のある中から「お薦めの穴場」（複数回答、最大5カ所）を尋ね、推奨率（「お薦めの穴場温泉地の回答数」÷「訪問経験のある温泉地の回答数」）を導いたところ、乳頭温泉郷が4年連続で首位を守った。自然に囲まれた秘境感、泉質を評価する意見が多かった。

【資料】

バナー写真：夜は幻想的な雰囲気となる草津温泉の「西の河原露天風呂」＝群馬県草津町（草津温泉観光協会提供）