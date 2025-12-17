訪日外国人、累計3906万人で過去最多更新 : 台湾有事発言で中国は伸び率鈍化

Japan Data

里山や寺社を彩る紅葉を求めて11月も訪日客が多く訪れた。中国からの観光客にブレーキがかかってしまったのが残念！

米国からの訪日客、初の300万人突破

日本政府観光局が発表した2025年11月の訪日外国人数（推計値）は351万8000人で前年同月と比べ10.4%増となった。10月として過去最高を更新した。単月で300万人超えは14カ月連続。また、11月までの累計は3906万5600人となり、24年通年の3687万人を超え、年間での過去最高を更新。通年での4000万人超えは確実な情勢。

円安で日本旅行人気が続く中、紅葉シーズンの後半に入り、欧米豪や中東からの訪日需要が高まった。主要23市場のうち、韓国、台湾、米国など18市場で11月として過去最高を更新した。米国は11月までの累計で303万6000人と初めて累計300万人を突破。中国、韓国、台湾に次ぎ4市場目となる年間300万人超市場となった。

一方、高市早苗首相の「台湾有事」発言を受けて、中国外務省が日本への渡航を控えるよう呼びかける通知を出したことで、中国の伸び率が急速に鈍化。単月の増加率としては今年最小の前年同月比3.0%増にとどまった。

国・地域別の上位は、韓国82万4500人（前年同月比10.0%増）、中国56万2600人（同3.0%増）、台湾54万2400人（同11.1%増）、米国30万2500人（同22.2%増）など。

【資料】

バナー写真：東寺（京都市）で紅葉を楽しむ観光客（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）