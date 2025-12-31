午年の年女・年男は940万人―総務省推計 : 少子化くっきり、新12歳は新84歳より19万人も少ない

午年の年女・年男は940万人―総務省推計 : 少子化くっきり、新12歳は新84歳より19万人も少ない社会 暮らし 歴史
総務省が公表した推計によると、午年の年女・年男は940万人。なんてたってアイドルだったキョンキョンもついに還暦。「自民党をぶっ壊す！」と改革路線を突き進んだ小泉純一郎元首相は84歳に。
総務省統計局の推計によると、2026年1月1日現在の午（うま）年生まれの人口は940万人で、総人口1億2296万人に占める割合は7.6%。男性は456万人、女性は484万人で、女性の方が28万人多い。
午年生まれの人口を出生年別にみると、1978年生まれ（2026年に48歳になる人）が168万人と最も多く、次いで1954年生まれ（同72歳）が147万人、1966年生まれ（同60歳）が130万人。最も若い2014年生まれ（同12歳）は100人で、1942年生（同84歳）生まれの119万人より19万人も少ない。
午年の著名人、秋篠宮妃紀子さま、小泉今日子さん（歌手）、有森裕子さん（長距離走者）は還暦を迎える。松任谷由実さん（シンガーソングライター）は72歳、小泉純一郎元首相、プロゴルファーの青木功さんは84歳になる。将棋の藤井聡太さんは24歳。
生まれ年別の巳年の人口
|生まれ年 / 年齢
|人口（万人）
|割合
|2014 / 12歳
|100
|10.7%
|2002 / 24歳
|125
|13.3%
|1990 / 36歳
|128
|13.6%
|1978 / 48歳
|168
|17.9%
|1966 / 60歳
|130
|13.8%
|1954 / 72歳
|147
|15.7%
|1942 / 84歳
|119
|12.6%
|1930 / 96歳
|23
|2.4%
出所 : 総務省
十二支別の人口は、団塊、団塊ジュニア世代を含む丑（うし）年生まれが1087万人で最も多く、子（ね）年が1074万人と続く。1966年生まれが “丙午迷信” によって急減した影響で午年は最下位の12位。
十二支別人口
|十二支
|人口（万人）
|割合（順位）
|総人口
|12296
|100％
|子（ね）
|1074
|8.7% (2)
|丑（うし）
|1087
|8.8% (1)
|寅（とら）
|1058
|8.6% (4)
|卯（う）
|1042
|8.5% (7)
|辰（たつ）
|1056
|8.6% (6)
|巳（み）
|1061
|8.6% (3)
|午（うま）
|940
|7.6% (12)
|未（ひつじ）
|997
|8.1% (8)
|申（さる）
|986
|8.0% (10)
|酉（とり）
|950
|7.7% (11)
|戌（いぬ）
|988
|8.0% (9)
|亥（い）
|1057
|8.6% (5)
出所 : 総務省
バナー写真 : PIXTA