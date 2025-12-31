午年の年女・年男は940万人―総務省推計 : 少子化くっきり、新12歳は新84歳より19万人も少ない

Japan Data

総務省が公表した推計によると、午年の年女・年男は940万人。なんてたってアイドルだったキョンキョンもついに還暦。「自民党をぶっ壊す！」と改革路線を突き進んだ小泉純一郎元首相は84歳に。

総務省統計局の推計によると、2026年1月1日現在の午（うま）年生まれの人口は940万人で、総人口1億2296万人に占める割合は7.6%。男性は456万人、女性は484万人で、女性の方が28万人多い。

午年生まれの人口を出生年別にみると、1978年生まれ（2026年に48歳になる人）が168万人と最も多く、次いで1954年生まれ（同72歳）が147万人、1966年生まれ（同60歳）が130万人。最も若い2014年生まれ（同12歳）は100人で、1942年生（同84歳）生まれの119万人より19万人も少ない。

午年の著名人、秋篠宮妃紀子さま、小泉今日子さん（歌手）、有森裕子さん（長距離走者）は還暦を迎える。松任谷由実さん（シンガーソングライター）は72歳、小泉純一郎元首相、プロゴルファーの青木功さんは84歳になる。将棋の藤井聡太さんは24歳。

生まれ年別の巳年の人口

生まれ年 / 年齢 人口（万人） 割合 2014 / 12歳 100 10.7% 2002 / 24歳 125 13.3% 1990 / 36歳 128 13.6% 1978 / 48歳 168 17.9% 1966 / 60歳 130 13.8% 1954 / 72歳 147 15.7% 1942 / 84歳 119 12.6% 1930 / 96歳 23 2.4%

出所 : 総務省

十二支別の人口は、団塊、団塊ジュニア世代を含む丑（うし）年生まれが1087万人で最も多く、子（ね）年が1074万人と続く。1966年生まれが “丙午迷信” によって急減した影響で午年は最下位の12位。

十二支別人口

十二支 人口（万人） 割合（順位） 総人口 12296 100％ 子（ね） 1074 8.7% (2) 丑（うし） 1087 8.8% (1) 寅（とら） 1058 8.6% (4) 卯（う） 1042 8.5% (7) 辰（たつ） 1056 8.6% (6) 巳（み） 1061 8.6% (3) 午（うま） 940 7.6% (12) 未（ひつじ） 997 8.1% (8) 申（さる） 986 8.0% (10) 酉（とり） 950 7.7% (11) 戌（いぬ） 988 8.0% (9) 亥（い） 1057 8.6% (5)

出所 : 総務省

