2026年の周年企業 : トヨタの源流となる豊田自動織機が100周年、ハンズ、叙々苑は創業半世紀

大正から昭和へ元号が代わった1926年に創業した豊田自動織機、東レ、クラレは今年で創業100周年を迎える。当時、花形だった繊維産業を中核とし、時代の変化に合わせてそれぞれに業容を広げてきた。100年生き残る強さ、しなやかさ、粘り強さに心からの敬意！

昭和が始まった年に誕生した2371社

帝国データバンクの集計によると、2026年に10年単位の「周年」を迎える企業は全国で14万5159社。このうち創業半世紀の「50周年」企業は1万7939社、昭和が始まった1926年に創業した「100周年」企業は2371社だった。

トヨタ自動車の豊田章男会長の曽祖父に当たる豊田佐吉氏が発明したG型自動織機の製造・販売を目的に豊田自動織機（愛知県刈谷市）が1926（大正15）年11月に創立。佐吉は幕末に生まれ、1890年に人力織機を発明したのを皮切りに、紡績・織物分野で次々と特許を取得、実用化。最初の発明から30年以上を経て、1924年に世界で画期的な自動織機を完成させ、世界を驚かせた。

人類初の化学繊維で絹糸に似た光沢をも持つレーヨンの製造を目的に東洋レーヨン（現在の東レ）、倉敷絹織（現在のクラレ）が設立されたのも1926年。繊維や織物が大正から昭和初期の日本経済をリードする花形産業であったことが分かる。

「キャプテン翼」「ドラゴンボール」「SLAM DUNK」「鬼滅の刃」などそうそうたる世界的ヒット作を世に送り出した漫画雑誌「少年ジャンプ」で知られる集英社も創業100年。

2026年の主な100周年企業

集英社（東京都千代田区） 「キャプテン翼」「鬼滅の刃」を送り出した「少年ジャンプ」など総合出版業 信越化学（東京都千代田区） 総合化学メーカー カネテツデリカフーズ（神戸市） かまぼこ・ちくわなどの水産練り製品 富士急行（山梨県富士吉田市） 富士山に一番近い鉄道・富士急行線 井関農機（東京都荒川区） トラクター・田植え機などの農機具

さらに長い歴史を刻んできた周年企業としては、江戸初期の1626年創業で鮭（さけ）加工品を主体とする食品販売のきっかわが創業400周年。総合印刷業の大日本印刷は150周年を迎える。

2026年の主な周年企業

400 / きっかわ（新潟県村上市） 鮭加工品を主体とする食品販売 150 / 大日本印刷（東京都新宿区） 印刷を基盤に情報産業などにも進出 50 / ハンズ（東京都新宿区） 生活雑貨。ハンズに行けば何か面白いものがある！ 50 / 叙々苑（東京都港区） 全国で焼肉店展開

バナー写真 : 豊田佐吉が1924年に完成させた無停止杼換（ひかえ）式自動織機（写真提供:トヨタ自動車）。トヨタ自動車は2000年、英国の大英科学博物館にこの自動織機1台を寄贈した。