「積極財政」反映し、一般会計は過去最大の122.3兆円―26年度予算 : 国債費30兆円を突破

「責任ある積極財政」を掲げる高市政権だが、社会保障費と過去に積み上げた借金の元本返済と利払いが全体の6割近くを食い尽くす。金利上昇が続けば財政の持続可能性は危うくなる。