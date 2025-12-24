世界のビール消費は東京ドーム157杯分―キリン調べ : 日本はトップ10圏外

Japan Data

「とりあえずビール」の時代は終わって、ソバーキュリアン（飲めるけど、飲まない）がオシャレな時代？ 日本はビールの消費量がジワジワ減少中。

キリンホールディングスが独自に集計した、2024年の世界主要170カ国・地域のビール消費量は前年比0.5%増の約1億9412万キロリットルだった。大びん633ミリリットル換算で3067億本、東京ドームをジョッキに見立てると、約157杯分に相当する。

国別では、中国は前年比3.7%減ながら2003年から22年連続で1位。日本は2020年まで14年間7位だったが、ジリジリと順位を落としており、24年は前年比2.7%減の413.5万キロリットルで、11位だった。

国別の1人当たりビール消費量は、チェコ共和国が148.8リットル（大びん換算 235.0本）で1993年から32年連続で1位。日本は33.7リットル、大びん換算では前年より1.2本減の約53.3本で、チェコと比べると4分の1以下だった。

