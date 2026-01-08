4月から自転車にも「青切符」導入：ながらスマホの反則金は1万2000円

Japan Data

道路交通法の改正で、ことし4月から自転車による交通違反に対しても青切符（交通反則通告制度）が導入される。16歳以上の運転者は、反則金を徴収される。

交通反則通告制度は、違反者が反則金を納めれば刑事罰が科せられない制度。警察官から交付される交通反則告知書が青い紙であることから、「青切符」と呼ばれている。

警察庁によると、主な違反と反則金は下表の通り。反則金は16歳以上が対象。また、酒酔い運転、酒気帯び運転などは刑事手続きで処理される。

自転車の主な違反と反則金（2026年4月から）

ながらスマホ：1万2000円

遮断踏切立ち入り：7000円

信号無視：6000円

逆走・歩道走行など：6000円

傘さし運転：5000円

イヤホンの使用：5000円

無灯火運転：5000円

2人乗り、並進など：3000円

自転車の歩道走行の扱いについては、通常の場合は警察官による「指導警告」にとどまり、切符は切られない。ただし、スピードを出して歩道を自転車走行して歩行者を驚かせたり立ち止まらせたりした場合、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合などでは、切符を切られるという。

自転車と歩行者の事故が増加傾向

反則金導入の背景には、「ながらスマホ」や「イヤホンを着用しながらの運転」「道路の右側を逆走」「信号を守らない」など、交通ルールを守らない自転車への苦情が増えていることが挙げられる。

自転車に乗った人が死傷した交通事故は、2021年から3年連側で増加し、23年には7万件を突破。全体の交通事故件数は年々減っているため、自転車の事故が全体に占める割合が相対的に増えている（24年は23.2％）。また、自転車関連事故の75％で、自転車側に何らかの法令違反が認められるという。

特に、自転車と歩行者が関わる事故は、この10年ほど増加傾向にある。もともと歩道上で歩行者と自転車が混在していることに加え、信号無視や安全不確認など自転車側の違反が増えていること、高齢者の増加（自転車、歩行者とも）などが原因とみられている。

【資料】

警察庁 自転車の新しい制度

自転車の新しい制度 警察庁 「自転車を安全・安心に利用するために」（自転車ルールブック）

バナー写真：PIXTA