2025年も暑かった！速報値で過去3番目の高温―気象庁 : 132地点で夏の平均気温が1位に

かつてはクーラーなど不要だった北海道や北東北でも、ここ数年、設置する家庭が増えているという。“温暖” などという生やさしいものではない沸騰化の時代。

3年連続の記録的高温

気象庁は2025年の日本の年平均気温（速報値）が平年（2020年までの30年平均）を1.25度上回り、1898年の統計開始以来、過去3番目に高かったと発表した。平均気温のトップ7は19-25年の7年間に集中している。中でも24年＋1.48度、23年＋1.29度、25年の＋1.25度とこの3年が記録的な高温となっており、地球温暖化の進行を裏付ける形となった。

平均気温は、都市化による環境の変化の影響を受けにくく、地域的な偏りがないように選んだ15地点の観測結果を基に気象庁が算出している。

今年の夏は顕著な高温で、全国153の気象台等の観測地点のうち、北海道から九州にかけて広く132地点（9地点のタイ記録含む）で、夏の平均気温が1位の高温となった。沖縄・奄美では、秋の平均気温が1位の高温となった。

世界の年平均気温も2024年の1位、2023年の2位に次いで、2025年が3番目に高い値となる見込みという。

