国内新車販売、3.3%増の456万台 : ダイハツが認証不正の反動増、日産は低迷

新車販売台数はプラスに転じたものの、コロナ禍前の水準にはほど遠い。ここにも少子高齢化の影響？

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が発表した2025年の国内新車販売台数の総計は前年比3.3%増の456万5777台となり、2年ぶりのプラスに転じた。内訳は軽自動車が前年比7.0%増166万7360台、登録車（軽自動車を除く乗用車・貨物車）などが同1.2%増の289万8417台。

認証不正問題が発覚して24年に4割近く落ち込んだダイハツが、反動で46.2%増と大きく台数を伸ばした。トヨタは4.1%増と堅調で、大手8社のうち5社が前年実績を上回った。一方、経営不振でブランドイメージ低下の日産は15.2%減と振るわず、ホンダも7.3%減だった。

主なブランド別の2025年の新車販売台数

年間販売台数（前年比増減率） トヨタ＋レクサス 1,501,050（+4.1） スズキ 728,952（+1.0） ダイハツ 535,919（+46.2） ホンダ 619,437（▲7.3） 日産 403,105（▲15.2） マツダ 149,526（+5.3） スバル 111,297（+7.5） 三菱自 117,874（▲1.3） 全ブランド 4,565,777（+3.3）

日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会のデータを基に作成

【資料】

バナー写真 : ジャパンモビリティショーで、最上位ブランド「センチュリー」の試作車を紹介するトヨタ自動車の豊田章男会長＝2025年10月29日、東京都江東区の東京ビッグサイト（時事）