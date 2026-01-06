国内新車販売、3.3%増の456万台 : ダイハツが認証不正の反動増、日産は低迷

国内新車販売、3.3%増の456万台 : ダイハツが認証不正の反動増、日産は低迷経済・ビジネス 社会
新車販売台数はプラスに転じたものの、コロナ禍前の水準にはほど遠い。ここにも少子高齢化の影響？
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が発表した2025年の国内新車販売台数の総計は前年比3.3%増の456万5777台となり、2年ぶりのプラスに転じた。内訳は軽自動車が前年比7.0%増166万7360台、登録車（軽自動車を除く乗用車・貨物車）などが同1.2%増の289万8417台。
認証不正問題が発覚して24年に4割近く落ち込んだダイハツが、反動で46.2%増と大きく台数を伸ばした。トヨタは4.1%増と堅調で、大手8社のうち5社が前年実績を上回った。一方、経営不振でブランドイメージ低下の日産は15.2%減と振るわず、ホンダも7.3%減だった。
主なブランド別の2025年の新車販売台数
|年間販売台数（前年比増減率）
|トヨタ＋レクサス
|1,501,050（+4.1）
|スズキ
|728,952（+1.0）
|ダイハツ
|535,919（+46.2）
|ホンダ
|619,437（▲7.3）
|日産
|403,105（▲15.2）
|マツダ
|149,526（+5.3）
|スバル
|111,297（+7.5）
|三菱自
|117,874（▲1.3）
|全ブランド
|4,565,777（+3.3）
日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会のデータを基に作成
【資料】
- 日本自動車販売協会連合会「登録車新車販売台数速報（2025年12月実績）」
- 全国軽自動車協会連合会「2025年12月軽自動車新車販売速報」
バナー写真 : ジャパンモビリティショーで、最上位ブランド「センチュリー」の試作車を紹介するトヨタ自動車の豊田章男会長＝2025年10月29日、東京都江東区の東京ビッグサイト（時事）