【新成人の恋愛・結婚意識】「積極的に交際したい」55.5%、過去10年で最高

2026年に成人式を迎える若者の恋愛・結婚観に関するアンケート調査で、「積極的に異性と交際したい」人が55.5％と過去10年で最高となった。

「結婚したい」は75.6 %

結婚相手紹介サービス「オーネット」（東京）が2025年11月、インターネットを通じて274人（男性157人、女性117人）に実施した。

異性との交際に積極的だったのは男性61.1％、女性47.9％。全体で2年続けて増えており、同社は「コロナ禍だった思春期に周囲との接触が抑制された反動で、交際に積極的なのかもしれない」と推測している。

過去に交際経験があったのは男性54.8％、女性53.0％で、全体では54.0％だった。現在交際している異性がいると答えたのは、全体で前年比6.5ポイント増の34.3％。男性36.9％、女性30.8％でともに前年から増えた。

結婚観に関する設問では、「早く結婚したい」「いずれ結婚したい」を合わせると全体で75.6％と、過去最低だった前年から上向いた。ただ、男女の約1割前後は結婚に否定的だった。

「早く結婚したい」「いずれ結婚したい」とした回答者のうち、結婚後に子供が「欲しい」と答えたのは全体で67.7％と、過去10年間で最も高かった。男性は74.2％、女性は58.4％だった。

