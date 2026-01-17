トヨタが6年連続で自動車販売世界トップ：トランプ関税を値下げで乗り越え

Japan Data

2025年の世界自動車販売台数でトヨタ自動車グループが6年連続で首位の座を獲得した。トランプ関税の影響が懸念されたが、価格を下げることで関税分を吸収。対米輸出台数も前年を上回った。

25年のトヨタ自動車グループ（ダイハツ、日野自動車を含む）の世界自動車販売台数は1～11月の累計1032万7976台で、前年同期比4.8％増加した。一方、ライバルのドイツのフォルクスワーゲン（VW）は1～12月の通年で前年比0.5％減の898万3900台となっており、トヨタは12月の数字を待たずにVWを上回った。

この両社以外に25年実績が判明していない社は多いが、世界ランキングで例年、3位以下を大きく引き離しており、「トヨタ1位、VW2位」は確実となった。3位は現代自動車・起亜（韓国）の726万台。前年（24年）のランキングでは1～3位は変わらず、4位GM（米国）、5位ステランティス（欧州）だった。

25年はトランプ関税の猛威が吹き荒れた。日本の自動車関税は最終的に従来の2.5％から、15％に引き上げられたにもかかわらず、トヨタの地域別輸出台数の3割を占める米国向け（1－11月）は56万台と、既に前年通年（53万台）を上回った。

一方、トヨタグループの26年3月期連結業績は、本業のもうけを表す営業利益が3.4兆円で、前期比30％減益となる見通し。関税による利益押し下げ要因は1.45兆円に上ると予想している。米国向けをある程度値下げして関税引き上げ分を吸収し、台数を確保したものの、利益は大きく減るとみられている。

