訪日外国人、初の4000万人突破―消費額は9.5兆円 : “台湾有事” 発言で12月の中国急減

有名な観光地をめぐるだけでなく、「すしを握ってみたい」「着物で鎌倉を散歩したい」など、日本文化を体験したい人も増えているようだ。2030年の訪日外国人6000万人に向けて、受け入れ側のさらなる工夫も求められる。

コロナ禍前比で1000万人増

金子恭之国土交通相は1月20日の閣議後記者会見で、2025年の訪日外国人数が4270万人となったと発表した。これまで最多だった24年の3687万148人を15%以上も上回り、初めて4000万人を突破した。コロナ禍前の19年（約3188万人）を約1000万人上回った。桜・紅葉時期や上質な雪が楽しめる厳冬期など中心に、各市場からの集客が好調だった。

訪日の有力なインセンティブとなっているのが円安。コロナ禍前の19年は1ドル=110円程度だったが、24年は140円台後半～150円台前半で推移しており、物価は上昇しても、相対的には割安な旅が楽しめる。訪日消費額も9.5兆円と過去最高を記録した。

日本で大地震が起こるとのうわさがSNS等で拡散され年前半は香港からの旅行者が大幅に減少。また、高市早苗首相の“台湾有事” 発言で中国政府は訪日自粛を呼び掛けており、12月の中国からの訪日客は前年同月比45%減の33万人まで落ち込んでおり、2月の春節に向けて影響の長期化が懸念されている。

政府は2030年に「訪日外国人客6000万人、訪日消費額15兆円」の目標を掲げている。

バナー写真 : 外国人観光客でにぎわう大阪市中央区の黒門市場（2025年5月撮影、時事）