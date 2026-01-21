最も売れたソフトは「マリオカートワールド」―ファミ通集計 : Nintendo Switch2の発売が原動力に

Japan Data

いまやゲームは日本が誇るソフトパワー。マリオもポケモンも日本のみならず世界中で人気者。

Switch2発売で市場拡大

ゲーム総合情報メディア『ファミ通』のまとめで、2025年の家庭用ゲームソフト（パッケージ版のみ）とハードを合計した国内家庭用ゲーム市場規模は前年比38.8%増の4181億3000万円だった。

市場全体のけん引役となったのは2025年6月発売のハードNintendo Switch2で、年末までに378.4万台を販売。パッケージソフト市場でも本体同梱版が貢献し、『マリオカート ワールド / 任天堂』が266.8万本を売り上げて、ランキングの首位を獲得。

さらに『Pokemon LEGEND Z-A / ポケモン』はSwitchとSwitch2の2機種を合計すると253.4万本で首位の『マリオカート ワールド』に肉薄し、市場を席巻した。

2026年は、Nintendo Switch 2によるさらなる市場拡大が期待される。また、2月には『ドラゴンクエストVII Reimagined / スクウェア・エニックス』（Switch 2・Switch・PS5）や『バイオハザード レクイエム / カプコン』（Switch2・PS5）など人気シリーズのソフト発売が控えている。

【資料】

バナー写真 : 売り上げトップとなった『マリオカート』のプレイ画面（AFP=時事）