訪日旅行消費9.5兆円―過去最高更新 : 1人あたり旅行費用は22.9万円

かつての「爆買い」というよりも、日本ならではの体験を楽しむ、滞在中の時間を豊かに過ごす方にシフトしているようだ。

前年から1.3兆円アップ

観光庁が発表した2025年の訪日外国人旅行消費額（速報値）は、前年比16.4%増の9兆4559億円と初めて9兆円を突破した。訪日外国人客数が過去最多を更新したことに加え、宿泊費の高騰などが消費を押し上げ、過去最高だった24年の8兆1257億円から1兆3000億円余り増えた。1人当たりの支出額は0.9%増の22万8809円だった。

費目別で最も多かった宿泊費は前年比26.7%増の3兆4617億円となり全体をけん引。一方、買い物代は6.4%増にとどまり2兆5490億円。飲食費は18.8%増の2兆711億円。

国・地域別の消費額シェアは、中国21.2%（2兆26億円）、台湾12.8%（1兆2110億円）、米国11.9%（1兆1241億円）、韓国10.4%（9864億円）、香港5.9%（5613億円）。これら上位5カ国・地域で全体の6割強を占める。

国別の「1人あたり支出額」はドイツが前年比18.2%増39.4万円で最も高く、英国、オーストラリアも39万円だった。一方、中国は同11.0%減の24.6万円、香港が同9.2%減の22.6万円など東アジアは伸び悩んだ。

