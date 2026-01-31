救急出動件数が過去最多更新：2024年は約8万件増の772万件―消防庁まとめ

Japan Data

高齢化の進展などを背景に、救急出動件数は年々増えている。2024年は772万件で。3年連続で過去最高を更新した。

総務省消防庁の発表によると、2024年の全国の救急出動件数（消防防災ヘリコプターによる件数も含む）は772万740件（対前年比7万9753件増、1.0％増）、搬送者数は677万1193人（12万7814人増、1.9％増）だった。

出動件数は1日平均2万1150件で、4秒に1回出動がある割合。搬送者数を見ると、日本の総人口の18人に1人以上が救急搬送されたことになる。

コロナ禍の2020年には一時的に減ったものの、高齢者の増加などを反映して救急出動件数、搬送者数は一貫して増加傾向にある。

救急車出動件数の内訳を事故種別にみると、「急病」が519万5867件（対前年比0.4％増）、「一般負傷」が122万4778件（同3.3％増）、「転院搬送」が58万1928件（同4.6％増）、「交通事故」が39万3941件（同1.4％減）など。20年以上前の2001年と比較すると、「交通事故」の割合が大きく減少する一方、「急病」が10ポイント以上増加して全体の7割近くに達している。

搬送者の6割以上が高齢者

救急車搬送人員の内訳を年齢別にみると、65歳以上の高齢者が428万4953人（対前年比4.7％増）、18歳以上65歳未満の「成人」が196万9431人（同0.1％増）、生後28日以上7歳未満の「乳幼児」が27万5562人（同18.0％減）などとなっている。

高齢者の搬送人員全体に占める割合は、2001年には38.5％だったが、24年には63.3％と大幅に増加している。

2024年中、救急車の現場到着所要時間（入電から現場到着までにかかった時間）は、全国平均で9.8分、病院収容所要時間（入電から医師引き継ぎまでにかかった時間）は同44.6分で、前年より若干改善した。しかし、新型コロナ禍前の19年と比較すると、それぞれ1.1分と5.1分より時間がかかっている。

【資料】

