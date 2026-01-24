貿易赤字5割圧縮2.6兆円―財務省統計 : 輸出額は過去最高

Japan Data

トランプ関税に振り回された2025年。対米の自動車輸出は11.4%減となったが、全体の輸出額は過去最大を更新した。

2025年の貿易収支（輸出額から輸入額を引いた額）は2兆6507億円の赤字。貿易赤字は5年連続だが、赤字幅は52.9%減となった。

輸出額は前年比3.1%増の110兆4480億円で、比較可能な1979年以降最大を更新。米トランプ政権の高関税政策の影響で自動車輸出は減少したものの、アジアやEU向けの半導体電子部品などが増えた。一方、輸入額は0.3％増の113兆987億円で、過去2番目の水準だった。

対米貿易は、輸出が前年比4.1%減の20兆4140億円と5年ぶりの減少。自動車が11.4%減、自動車部品10.7%減などトランプ関税の影響が大きかった。輸入は1.6%増の12兆8926億円で、差し引きの貿易黒字額は前年より12.6%圧縮の7兆5214億円となった。

対中国の輸出は前年比0.4%減の微減。一方、輸入はパソコンやスマートフォンなどの増加で5.5%増となり、差し引きの貿易赤字は7兆9147億円と2年ぶりに赤字幅が拡大した。

対中東の貿易赤字はエネルギー価格の下落の影響で21.5%減の6兆8975億円となった。

