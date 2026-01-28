マンション価格、東京23区は平均1億3613万円―不動産経済研究所 : 建設コスト高騰、供給は減少

Japan Data

都心部の新築マンションは億ションが増えているというが…2025年の最高額は港区と新宿区の25億円の物件。宝くじに当たったくらいでは到底買えない価格。

都心6区は2億円目前！

不動産経済研究所（東京・新宿）が発表した2025年の東京23区の新築分譲マンション平均価格は、前年比21.8％増の1億3613万円と急騰し、3年連続の1億円超えとなった。資材・人件費ともに上昇しており、販売価格も高止まりしている。発売戸数は2.5%減の8064戸だった。23区のうち都心6区の平均価格は20.2%上昇の1億9503万円と2億円が目の前に迫る。

こうした都心部の高級物件が全体を押し上げ首都圏全体（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）でも、前年比17.4%増の9182万円。エリア別では、東京都下6690万円（13.7%増）、神奈川県7165万円（11.4%増）、埼玉県6420万円（15.8%増）、千葉県5842万円（2.7%増）といずれも上昇した。

用地取得が困難となっているため、首都圏全体の供給戸数は前年比4.5%減の2万1962戸と調査開始の1973年以来、過去最少を更新した。1億円超の “億ション”は前年から2021戸増えて5669戸。

26年の発売戸数は、前年比4.7%増の2万3000戸を見込む。建設費や人件費が高止まっているため、相場が下落に転じる可能性は低そうだ。

