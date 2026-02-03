30～50代の転職率が上昇：初任給アップの20代は低下傾向

Japan Data

昨年の正社員の転職率は過去最高水準となり、特に30～50代の転職率上昇に下支えされている。半面、20代の若年層の転職率は低下傾向にある。

将来性に不安を覚える30代、新天地を求める40～50代

人材総合サービスのマイナビの転職動向調査（男女2万人対象）によると、正社員の転職率は2025年、7.6％に達し、22年と並び調査開始（18年）以来の過去最高となった。調査担当の嘉嶋麻友美氏は企業側の事情について、「少子化で新卒採用が難しくなっている中で、企業が採用の多様化を図り、即戦力を求めている」と話す。

中でも40代（6.8％）と50代（3.8％）は、年代別調査を開始した21年以来、4年連続で上昇。30代も9％と2年ぶりに上昇した。

働く側の転職理由について、嘉嶋氏は「30代は会社の将来性に不安を覚え始め、キャリア形成を図ろうとする傾向にある」とみる。さらに役職に就く年代の40代は中間管理職として仕事量の急増でストレスがたまるほか、50代になるとセカンドキャリアに向けて働き方を変えようとして、それぞれ新天地を求めているのではないか、と言う。

一方、20代は12％と年代別では最も高いものの、3年連続で低下した。新卒の初任給が近年、増加して「30万円」台の企業も出てくる中、転職意欲がやや後退しているとみられている。収入を補う手段として、副業も活発だ。

【資料】

バナー写真：PIXTA