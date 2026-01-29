自民、単独過半数も―読売・日経が報じる : 衆院選序盤情勢

Japan Data

超短期決戦の衆院選。読売新聞と日本経済新聞は世論調査を基に、高市早苗首相の率いる自民党が単独で過半数を得る可能性を報じた。

読売新聞と日経新聞は衆院選公示直後の1月27、28日に電話とインターネットによる世論調査を実施、1月29日の朝刊でそれぞれ自民優位な情勢を伝えている。

解散時（1月23日）の衆議院の勢力は、自民党196議席、維新34議席で、連立与党合計で230議席と、過半数の233議席をわずかに下回っていた。読売・日経報道によれば、選挙戦序盤の自民党は小選挙区、比例ともに優勢な戦いぶりで、議席を大幅に伸ばし、単独でも過半数233をうかがう勢いという。

さらに、安定した国会運営ができる「安定多数=常任委員会の委員長ポストの独占」243も射程圏内。連立を組む日本維新の会の議席を合わせれば「絶対安定多数=常任委員長を独占し、委員の過半数確保」261も視野に入るとしている。

一方で、立憲民主党と公明党の統合により結成した中道改革連合は、名称が十分に浸透していないこともあり、苦戦を強いられているという。

バナー写真 : 自民単独過半数の可能性を報じる読売新聞・日経新聞の1面（nippon.com編集部撮影）