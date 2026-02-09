【温水洗浄便座】自宅にあっても「ほぼ毎回使う」は53％

Japan Data

おしりを清潔にしてくれる温水洗浄便座。利用状況に関するアンケート調査で、自宅に設置していても「ほぼ毎回使う」と答えたのは53％だった。

83.4％が「世界に誇る日本の文化」

トイレ関係の製品、設備を扱うメーカーでつくる日本レストルーム工業会が2026年1月に発表した。調査は25年9～10月、自宅に温水洗浄便座がある全国4700人にインターネットを通じて実施した。

温水洗浄便座の使用頻度は「ほぼ毎回」に続いて、「割とよく使う」12％、「使ったり使わなかったり」7％、「たまに使う」6％となった。「全く使わない」との回答は21％だった。使わない理由は「必要性が分からない」「使い慣れていない」「どんな機能か知らない」などが挙がった。

都道府県別の使用頻度で最も高かったのは北海道87.2％。島根県85.9％、高知県85.0％などが続いた。

使用者に洗浄後の実感を尋ねたところ、77.4％が「きれいになる」、59.8％が「早く汚れが落ちる」と回答し、多くの人が清潔感を実感していた。

排便後におしりをトイレットペーパーで拭く回数は、温水洗浄便座を使用する場合は平均2.1回。使用しない場合は平均3.4回と、使用有無で約1.3回の差があった。「温水洗浄便座は世界に誇れる日本の文化か？」との問いに対し、83.4%が「YES」と回答。身近にあって価値は認めていても、フルに使っていないことが分かった。

【資料】

バナー写真：PIXTA