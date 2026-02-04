農林水産物輸出、13年連続最多更新1.7兆円 : 政府目標の2兆円には届かず

Japan Data

健康的でおいしいと抹茶ラテが米国で人気だという。日本ではお茶の消費が減少しつつある分、世界が注目している！

抹茶の輸出が倍増

農林水産省が発表した2025年の農林水産物・食品の輸出額は前年比12.8%増の1兆7005億円となり、13年連続で過去最高を更新した。訪日外国人の増加を通じて、和食や日本の食材に対する人気が一段と高まったことが背景にあるという。ただ、政府が掲げていた「2025年までに輸出額2兆円」の目標には届かなかった。政府は30年5兆円の目標を掲げているが、5年で約3倍増のハードルをクリアするには、さらなる輸出先の開拓や供給力の強化が求められる。

国・地域別では、米国が13.7%増の2762億円でトップ。トランプ関税の引き上げがマイナス材料となったが、影響は限定的だった。抹茶を含む緑茶や、牛肉などの伸びが大きかった。一方、中国は7.0%増の1799億円と3年ぶりにブラスに転じた。ニシキゴイや丸太、ビールの輸出が増加。水産物の輸入規制の影響は根強く、微増にとどまった。

東京電力福島第1原発の処理水放出で中国・香港による輸入規制で大打撃を受けたホタテは、輸出先の多角化が進み前年比30.4%増の905億8700万円。牛肉、ソース混合調味料も堅調を維持した。緑茶は前年からほぼ倍増の720億9400万円に躍進。日本食への関心の高まりや健康志向に加えて、抹茶ラテ、抹茶アイスなどがブームとなっており、食品原料として抹茶などを含む粉末状茶が大きく伸びた。

