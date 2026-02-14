ついつい寄っちゃう100円ショップ―6割が月1回以上利用 : 人気はッチン用品と文具

Japan Data

6割近い人が月に1回以上は利用しているという100円ショップ。必要な日用品があると、とりあえずのぞいてみる人が多いかも。

ワンコインの魔力？

ネットリサーチのマイボイスコム（東京都千代田区）の調査で、「100均」の名で親しまれる「100円ショップ」の利用頻度は「月に1回程度」25.4％、「月に数回」25.1％が圧倒的に多く、「週3回以上」「週1～2回程度」を加えると57.0％の人が月に1回以上は利用していることになる。男性5割強に対して、女性は6割強と、より多く利用している。

調査は2026年1月に実施、10～70代の男女1万1280人から回答を得た。

この1年間に100均で購入した商品は、「キッチン用品」54.4％が圧倒的に多く、「文具」40.2％、「掃除用品、洗剤」32.0％が続いた。「キッチン用品」は女性が7割と特に高く、「電気小物」「DIY用品」は男性の高年齢層に多い傾向があるという。

100円ショップを利用する理由は（複数回答）、「安いので気軽に買える」50.4％、「節約のため」48.5％、「コストパフォーマンスが良い」38.4％と、割安感が多くの人を引きつける。それだけに「告知なしに容量が減ったり、サイズダウンなどしていることが多い」「500円を超える商品もあり、もはや100円ショップとは呼べない」といった厳しい意見もあった。

【資料】

バナー写真：PIXTA