【外食ランチ】高いと感じる価格帯、「900〜1200円未満」が3割強

Japan Data

息抜きとなる外食のランチ。高いと感じる値段についてアンケート調査したところ、「900～1200円未満」が3割強で最多だった。

女性は高めでも許容

スマートフォン専用のリサーチサービス「LINEリサーチ」が2025年11月、全国の15～69歳の男女3152人から回答を得た。

調査では弁当やテイクアウトを除き、店内で飲食する外食のランチについて尋ねた。高いと感じる価格帯は男女とも「900～1200円未満」が最多となり、1200円を超えると半数が高いと感じていた。男性よりも女性の方が高めの価格帯でも許容する傾向があった。

高くても食べたいランチの特徴やサービスについての自由回答では、「バイキング、食べ放題」（10代男性）、「複数種類が少しずつ食べられるセット」（20代女性）、「子連れ歓迎、ベビーカーで入りやすい」（30代女性）など、価格以上の満足感を得られる工夫や店の雰囲気を重視する声が寄せられた。

【資料】

バナー写真：PIXTA