日本の恋愛満足度4年連続29カ国中最下位―イプソス調査 : 愛されていない・満たされていない

Japan Data

人口減・少子化に悩まされ、国内総生産は2023年にドイツに抜かれ4位転落。その上、恋愛満足度もぶっちぎりの最下位。

心満たされない度ナンバーワン

パリに本部を置く世論調査会社イプソスが、世界29カ国2万3268人を対象に実施した恋愛に関する意識調査で、日本は「愛されていると感じること」について、「満足している（ある程度満足も含む）」人は51％にとどまり、29カ国の平均の77％を大きく下回った。

日本で「恋愛や性生活」に「満足している（ある程度満足を含む）」と回答した人は、前年調査比6ポイント減の33％で、29カ国平均の60％のほぼ半分。「とても満足」は6％で、唯一、1桁台だった。日本の恋愛満足度最下位は4年連続。

調査はイプソスが2025年12月24日から2026年1月9日までの期間に16歳から74歳の人を対象にオンラインプラットフォーム上で実施した。（国によって調査対象年齢は若干異なる）

【資料】

バナー写真 : フォトAC