欧米豪からの訪日旅行者の美容サロン利用は4割超え: 清潔感に高評価

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清潔できめ細やかなサービスの日本の美容サロンにインバウンド客が注目している。「食」「四季・自然」などに続く観光資源として期待できるか？

美容サロン

リクルートの美容に関する調査研究機関・ホットペッパービューティーアカデミーの調査で、2025年8月～11月の欧州、北米、豪州からの旅行者1535人のうち42.6%が滞日中に美容サロンを利用していることが判明。「今後、行ってみたい」も30.2％に上った。

利用した美容サロンの内訳は「マッサージ・リラクゼーション」26.7％が最も高く、以下「エステティックサロン・ホテルスパ」18.7%、「ヘアサロン」17.3％が続いた。

美容サロン利用率は、「訪日1回」層が31.6％だったのに対し、「2回以上」は47.4％、さらに「5回以上」の層では54.5％と過半数が利用。ヘビーリピーターほど、旅程に美容サロン体験を組み込んでいることが分かったという。

日本の美容サロンの魅力は、「清潔感・衛生管理」61.9％が最も高く、「接客・サービス」54.4％、「技術力が高い」52.9％も半数を超えた。

美容サロン利用者の66.5%は美容関連に（コスメ購入など含む）1万円以上の支出をしており、平均額は2万630円だった。

【資料】

バナー写真 : フォトAC