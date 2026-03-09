10分短縮より100円の節約―駅すぱあと調査 : タイパも大事だけど、コスパはもっと大事！

Japan Data

「費用対効果」のコスパ（コストパフォーマンス）とともに重視される「時間対効果」のタイパ（タイムパフォーマンス）。どちらかといえば、「100円節約」を選びたい？

「早い」と「安い」どちらを選ぶ？

経路検索サービス「駅すぱあと」がアプリユーザー男女3685人を対象に、2026年2月4日～9日に実施した調査で、8割以上の人が日常生活で「コスパ」も「タイパ」も意識していると回答した。

では、「10分遅く着くが、100円安いルート」がある場合どちらを選ぶのか？

「100円の節約を優先」21.4%に対して、「10分の時間短縮優先」は10.6%とダブルスコアで「節約派」が優勢。7割近い「急いでなければ安い方」も合わせると、時間よりもお金の価値に重きを置いている人が圧倒的に多いことになる。

運賃に追加料金で、混雑回避や座席グレードアップできるサービスを、「積極的に利用したい」は18.0%。「金額や条件が合えば利用したい」も含めると、9割以上の人が快適な移動サービスのための「プラスα」の支出に前向きだった。

移動経路を選択する際にタイパ・コスパと共に考慮されるのが「乗り換えの回数」。目的地まで複数のルートがある場合、何を1番に優先するかについては、女性は「乗り換えが少ない」42.2%がトップだったのに対して、男性は「到着の早さ」33.7%と男女差がくっきり。女性は「シンプルで早いルート」、男性は「早くて安いルート」を選ぶ傾向があるようだ。

