桜はソメイヨシノばかりにあらず : まだまだ楽しめる「しだれ桜・八重桜」名所ランキング

桜はソメイヨシノばかりにあらず : まだまだ楽しめる「しだれ桜・八重桜」名所ランキング旅 環境・自然・生物 暮らし
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1位：日中線しだれ桜並木（福島県喜多方市）
1988年に廃線となった旧国鉄・日中線（名前は日中温泉に由来）の喜多方駅を起点に全長3キロものしだれ桜の並木が続く。桜がシャワーのように降り注ぐ！
関連サイト :
日中線しだれ桜並木の開花状況
喜多方さくらまつり
2位：MIHO MUSEUM（滋賀県甲賀市）
ルーヴル美術館のガラスのピラミッドで知られる建築家I.M.ペイ氏が、「桃源郷」をイメージして設計した美術館。レセプション棟から美術館に向かうアプローチがしだれ桜の並木道となっている。ほのかに桜色に染まったトンネル越しの桜が人気。見頃：例年4月上旬～中旬
関連サイト : MIHO MUSEUM 桜開花情報
3位：楽翁桜（福島県白河市）
江戸幕府8代将軍の孫で白河藩主・松平定信が「士民共楽=身分に関わらず誰もが楽しめる場所」を掲げて整備した庭園に植えたしだれ桜は樹齢200年を超える。四方八方に張り出す、大きな傘のような枝ぶりは壮観。
関連サイト : 楽翁桜開花状況（期間限定ページ）
4位：角館武家屋敷通りのシダレザクラ（秋田県仙北市）
江戸時代に京都から嫁いできた姫さまが3本の苗木をお屋敷に植えたことから始まったという。今では、町全体を華やかに彩っている。
関連サイト : 角館の桜開花日一覧
4位：ゆうかの里（徳島県神山町）
山一面が300本以上のしだれ桜とレンギョウに覆われ、ピンクと黄色のコントラストが美しい。
関連サイト : 神山町 菜の花・さくら開花状況
6位：たけべの森公園（岡山県岡山市）
約1万本・100種もの桜が咲き競う西日本屈指の花見スポット。なかでも、優美に枝を垂らす八重紅しだれが人気。見頃：例年3月下旬～4月中旬
関連サイト : たけべの森公園 桜の開花状況（期間限定のページ）
7位：長瀞通り抜けの桜（埼玉県秩父郡）
遊歩道に約500本の八重桜が並ぶ「通り抜けの桜」。濃いピンクや白、黄など多彩な色合いが重なり合う。ロープウェイに乗って、上空から八重桜の広がりを見渡すのも楽しい。見頃：例年4月中旬～下旬
関連サイト : さいたまの四季・祭り 4月「通り抜けの桜 長瀞山不動寺」
8位：オニウシ公園（北海道茅部郡）
オニウシはアイヌ語で「樹木が生い茂る場所」。その名前通り、道約500本の多彩な桜が植えられ、品種ごとに開花時期がずれるため長く花見を楽しめる。雄大な駒ケ岳と優美な桜の競演。見頃：例年5月中旬
関連サイト : 道の駅 YOU・遊・もり (オニウシ公園）
8位：有栖川宮記念公園（東京都港区）
江戸時代は南部藩の下屋敷、明治期に有栖川宮家の御用地となり、1934（昭和9）年に公園として一般解放された。都心部にありながら豊かな自然を感じられる都会のオアシス。
関連サイト : 有栖川宮記念公園
【資料】
- リクルート「じゃらん 穴場な『しだれ桜・八重桜』名所ランキング」
バナー写真 : 日中線しだれ桜並木（フォトAC）