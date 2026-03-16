春本番！桜咲く、心弾む : 主要都市のソメイヨシノ開花日と満開予想

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高知と岐阜、甲府の気象台が3月16日、全国のトップを切って桜の開花を発表。いよいよ春本番。厚いコートを脱いで、散歩に出掛けよう！

2026年 各地のソメイヨシノ開花状況

気象庁高知地方気象台は3月16日、高知城三ノ丸（高知市）のソメイヨシノの標本木が開花したと発表した。平年より6日早く、前年より7日早い開花。岐阜と高知気象台でも開花宣言した。

全国的に2月は平年よりかなり高めの気温だったことから、開花時期は平年よりも早めになると予想されており、3月下旬にかけて各地から開花の便りが届きそうだ。

開花 満開予想 鹿児島 4月6日頃 福岡 3月29日頃 高知 3月16日 3月27日頃 広島 3月30日頃 大阪 3月31日頃 京都 4月1日頃 名古屋 3月28日頃 金沢 4月6日頃 東京 3月27日頃 仙台 4月8日頃 札幌 4月28日頃

出所 : 開花日は気象庁公表、満開日は日本気象株式会社の3月12日発表の予想による

〈東京近郊・桜コレクション〉



小田原城 = 神奈川県小田原市（フォトAC）/ 戦国大名・小田原北条氏の居城だった。関東大震災で全壊し、現在の天守閣は1960年に復興されたもの



三渓園=横浜市中区（フォトAC） / 明治期に製紙・生糸貿易で財をなした実業家・原三渓が開園した広大な日本庭園



こだま千本桜=埼玉県本庄市（フォトAC） / 川の両岸約5キロにわたって1100本の桜が植えられている



さきたま古墳公園 = 埼玉県行田市（フォトAC） / 5世紀後半から7世紀はじめころまでに作られた9基の大型古墳が群集



花見川サイクリングコース = 千葉市花見川区・美浜区（フォトAC） / 花見川に沿って約13キロの長いサイクリングコースが続く



茂原公園 = 千葉県茂原市（フォトAC） / 2850本もの桜が植えられ、「日本桜名所100選」にも選ばれている。3月中旬から約1カ月の夜のライトアップは幻想的



北条大池 = 茨城県つくば市（フォトAC）/ 筑波山麓の灌漑用の池。山並みを背景に桜が咲き競う

【資料】

バナー写真 : フォトAC