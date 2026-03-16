春本番！桜咲く、心弾む : 主要都市のソメイヨシノ開花日と満開予想

春本番！桜咲く、心弾む : 主要都市のソメイヨシノ開花日と満開予想環境・自然・生物 気象・災害
高知と岐阜、甲府の気象台が3月16日、全国のトップを切って桜の開花を発表。いよいよ春本番。厚いコートを脱いで、散歩に出掛けよう！
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2026年 各地のソメイヨシノ開花状況
気象庁高知地方気象台は3月16日、高知城三ノ丸（高知市）のソメイヨシノの標本木が開花したと発表した。平年より6日早く、前年より7日早い開花。岐阜と高知気象台でも開花宣言した。
全国的に2月は平年よりかなり高めの気温だったことから、開花時期は平年よりも早めになると予想されており、3月下旬にかけて各地から開花の便りが届きそうだ。
|開花
|満開予想
|鹿児島
|4月6日頃
|福岡
|3月29日頃
|高知
|3月16日
|3月27日頃
|広島
|3月30日頃
|大阪
|3月31日頃
|京都
|4月1日頃
|名古屋
|3月28日頃
|金沢
|4月6日頃
|東京
|3月27日頃
|仙台
|4月8日頃
|札幌
|4月28日頃
出所 : 開花日は気象庁公表、満開日は日本気象株式会社の3月12日発表の予想による
〈東京近郊・桜コレクション〉
【資料】
- 気象庁「2026年のさくらの開花状況」
バナー写真 : フォトAC