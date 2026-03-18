2月の訪日中国人が45%減―政府観光局 : 旧正月で韓国、台湾好調

2月の訪日中国人が45%減―政府観光局 : 旧正月で韓国、台湾好調経済・ビジネス 旅 旅と暮らし
2月の訪日外国人は346万人と2月として過去最高を更新したものの、もろ手を挙げては喜べない。中国からの訪日自粛ムードに加え、今後は中東情勢の不安定化も懸念材料。
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旧正月特需で韓国、台湾など好調
日本政府観光局が発表した2026年2月の訪日外国人数（推計値）は前年同月比6.4%増の346万6700人となり、2月として過去最高を更新した。昨年は1月下旬スタートだった旧正月が今年は2月中旬にずれ込んだことで、アジア圏からの訪日客が大幅に増加した。韓国108万6400人（28.2%増）、台湾69万3600人（36.7%増）、香港23万3900人（19.6%増）、米国21万9700人（14.7%増）など主要23市場中18市場で2月として過去最高を更新した。
一方、昨年11月の高市早苗首相の台湾有事発言を契機に、訪日自粛ムードが強まっている中国は45.2%減の39万6400人に落ち込んだ。12月以降、3カ月連続で30万人台に低迷している。
【資料】
- 日本政府観光局「訪日外客数（2026年2月推計値）」
バナー写真：渋谷の街を歩く観光客ら（2026年2月17日撮影）（時事）