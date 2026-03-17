タンチョウ、レッドリストから35年ぶりに除外―環境省 : 長年の保護活動で生息数回復

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美しく優雅に舞うタンチョウは、日本人にとって特別な思い入れのある鳥である。“絶滅” の危機から徐々に回復、環境省のレッドリストから除外された。

絶滅の危険度は小さい

環境省が絶滅の恐れがある野生生物をまとめた「レッドリスト」の改訂版を3月17日公表、国の特別天然記念物に指定されているタンチョウは、個体数の回復に伴い、絶滅危惧種から除外され、1段階下の「準絶滅危惧（現時点での絶滅危険度は小さい）」となった。



釧路湿原の北側にある観測スポットに集まるタンチョウ（北海道阿寒郡鶴居村、2026年1月30日撮影）（時事）

タンチョウは明治期の乱獲で絶滅したと考えられていたが、1924（大正13）年に釧路湿原の奥地で数十羽が生息しているのが発見された。「釧路のタンチョウ」が国の特別天然記念物に指定された52（昭和27）年度の越冬調査で確認されたのは33羽だった。その後、鶴居村、阿寒町を中心に有志による保護活動、給餌活動がさかんになり、2024年度（2025年1月下旬）の調査で1927羽が確認され、絶滅リスクは低いと評価された。

タンチョウは東アジア、ロシア南東部に生息する大型のツル。「鶴は千年、亀は万年」といわれ長寿を象徴し、縁起物として家紋、のし紙、水引などの意匠にも用いられるなど、日本人にとってはなじみ深い鳥だ。江戸末期の浮世絵師・歌川広重の「名所江戸百景」には江戸に飛来していたタンチョウが描かれており、かつては本州にも生息していたことが分かる。ちなみに漢字では、「丹=赤」「頂=頭」を合わせて「丹頂鶴」と表記する。



（フォトAC）



タンチョウの餌場にやってきたエゾシカ（2017年、ニッポンドットコム編集部撮影）

【資料】

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