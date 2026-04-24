新作映画いよいよ公開！3分で分かる「スーパーマリオ」ヒストリー

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人気ゲームキャラクターの「スーパーマリオ」の新作映画が、日本では4月24日から公開される。今や「マリオ」は、主演作250を超えるビデオゲームを代表するスターとなり、アニメ映画は海外でも空前の大ヒットを果たす。赤い帽子に口ひげの配管工が、世界的ポップアイコンとなるまでの道のりをおさらいする。

ビデオゲームの代名詞

マリオが初登場したのは1981年、若き日の宮本茂氏（現・任天堂代表取締役フェロー）が手がけたアーケードゲーム『ドンキーコング』だ。工事現場でコングと闘う大工の設定で、跳躍してタルを避けるアクションから「ジャンプマン（Jumpman）」と表記された。

マリオが正式名称になったのは83年の『マリオブラザーズ』からで、ステージの多くが地下だったため職業は配管工に変更された。命名の由来は、任天堂米国法人（Nintendo of America）の倉庫のオーナーだったイタリア系米国人、マリオ・セガール（Mario Segale）氏にちなんだとの逸話が知られる。

宮本氏は誕生前から「ミスター・ビデオゲーム」と呼んで、マリオをさまざまな作品で起用するつもりだったという。以後、ファミコン『テニス』では審判役、『ゴルフ』ではゴルファー、『レッキングクルー』ではビル解体工と職業は二転三転する。



生みの親の宮本氏（Sthanlee Mirador/Sipa USA via Reuters Connect）

人気を決定づけたのが、85年の『スーパーマリオブラザーズ』だ。横スクロールに多彩な仕掛け、跳んだり踏んだりして敵を倒すアスレチックアクションは、記録的な大ヒットで家庭用ゲームの歴史を変えた。キノコで巨大化するパワーアップや、土管でつながる地下世界など、シリーズに一貫するエッセンスの多くもここで生まれた。

その後も新型ハードに対応しながら、シリーズはさらに世界観とジャンルを広げていく。マリオを乗せて冒険する恐竜ヨッシーや、ライバルのワリオも人気者になり、スピンオフ作品の主役を務める。個性的な仲間たちが活躍する『マリオカート』『マリオテニス』などの派生シリーズも生まれた。「スポーツもコメディもできるタレント」（宮本氏）へと成長したマリオは、任天堂の“顔役”、まさに「ミスター・ビデオゲーム」となる。

そして現在、マリオはゲームの枠を越えたポップカルチャーの象徴となった。2021年には大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンにマリオの世界を再現したエリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」が誕生し、USJを来場者数アジア1位のテーマパークに押し上げた。

23年のハリウッド映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』は、ゲーム原作歴代トップの世界興収を記録。かねてより宮本氏は「『ドンキ―コング』の頃から米国ユーザーが念頭にある」と語っていた。企画からコミットした本作の大ヒットは、その40年以上にわたる海外戦略の結実といえる。



京都の歌舞伎劇場「南座」で開催された『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』ワールドプレミア＝2026年3月28日（REUTERS/Manami Yamada）

赤い帽子の配管工は、続編『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』で今度は重力さえ振り切って宇宙へと飛び出した。これからも、世界中のファンを新たな冒険へと連れていくだろう。

「マリオ」略年表

※日本発売年を表記

1981

アーケードゲーム『ドンキーコング』でデビュー

1983

アーケードゲーム『マリオブラザーズ』発売。ルイージ初登場

1985

ファミコン『スーパーマリオブラザーズ』発売、4024万本の記録的ヒット。クッパ、ピーチ、キノピオ初登場

1989

ゲームボーイのローンチタイトル『スーパーマリオランド』発売。デイジー初登場

1990

スーパーファミコンのローンチタイトル『スーパーマリオワールド』発売（海外発売は1991）。ヨッシー初登場

1992

『スーパーマリオカート』発売、スーパーファミコン専用ソフトとして最多販売数を記録

1993

ハリウッド製作『スーパーマリオ 魔界帝国の女神』で初の実写映画化

1996

Nintendo64ローンチタイトル『スーパーマリオ64』発売。シリーズ初の3Dアクション

2002

GameCube『スーパーマリオサンシャイン』発売。クッパJr.初登場

2006

2D横スクロールに回帰した『New スーパーマリオブラザーズ』発売、Nintendo DS専用ソフトとして最多販売数を記録

2007

Wii『スーパーマリオギャラクシー』発売。ロゼッタ初登場

2009

『マリオカート』シリーズが「最も売れたレースゲームシリーズ（5000万本以上）」としてギネス世界記録認定（2025年、1億8812万本に更新）

2012

Wii Uローンチタイトル『New スーパーマリオブラザーズ U』発売。シリーズ初のHD対応

2017

14年発売のWii UソフトをNintendo Switchに移植した『マリオカート8 デラックス』が発売。マリオゲーム最多セールスを更新（2025年時点で7059万本）

2019

スマートフォン向けアプリ『マリオカート ツアー』発売。ダウンロード数は推定1億回以上

2021

USJに「スーパーマリオ・ランド」を含むテーマエリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」がオープン。米国でも23年ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド、25年ユニバーサル・エピック・ユニバースに開業

2023

3DCGアニメ映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』公開。「史上最も興行収入の高いゲーム原作映画（13.6億ドル）」としてギネス世界記録認定

2023

96年のスーパーファミコン・ソフト作品を3DでリメイクしたNintendo Switch『スーパーマリオRPG』発売

2025

Nintendo Switch 2ローンチタイトル『マリオカート ワールド』発売

2025

マリオシリーズが「最も売れたゲームシリーズ（約8億9346万本）」としてギネス世界記録認定

2026

23年アニメ映画の続編『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開

バナー写真：USJでゲストを迎えるマリオとルイージ＝2021年3月17日、大阪（時事）