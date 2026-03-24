羽田は11年連続で「世界一、清潔な空港」、総合で3位―SKY TRAXランキング : 成田は「世界最高のスタッフ」経済・ビジネス 旅
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「清潔」は日本の得意分野
英SKYTRAX社が発表した「World Airport Awards 2026」の総合ランキングで、羽田空港は前年と同じ3位だった。成田空港は5位、中部国際空港12位。関西国際空港は25位に順位を下げた。
羽田は空港内の清潔さや快適さに関する「World’s Cleanest Airports」部門では11年連続1位となったほか、高齢者や障害のある人ら移動時のサポートを必要とする利用客への取り組みを評価する「World’s Best PRM and Accessible Facilities」部門で8年連続1位、国内線に関する「World’s Best Domestic Airports」部門で14年連続1位に輝いている。総合5位の成田はスタッフのサービス品質を評価する「World’s Best Airport Staff」部門でトップだった。
丁寧で行き届いた掃除は日本の得意分野と言えそうだ。「World’s Cleanest」の4位に成田、7位関西、8位福岡がランクイン。利用者3000万人以下の規模の空港の「World’s Cleanest」のトップ2は新千歳、中部国際で、大阪伊丹も4位に入った。
2026年国際ランキング上位10空港
1位 チャンギ国際空港（シンガポール）
2位 仁川国際空港（韓国）
3位 羽田空港（日本）
4位 香港国際空港（香港）
5位 成田空港（日本）
6位 シャルル・ドゴール空港（フランス）
7位 レオナルド・ダビンチ国際空港（イタリア）
8位 イスタンブール空港（トルコ）
9位 ミュンヘン空港（ドイツ）
10位 バンクーバー空港（カナダ）
出所：SKYTRAX
総合首位は2年連続でシンガポールのチャンギ空港。チャンギ空港と首位争いを繰り広げていたカタールのドーハ・ハマド国際空港は、中東情勢不安定化の影響でエントリーしなかった。
【資料】
- World Airport Awards 2026
- World’s Cleanest Airports
- World’s Best PRM and Accessible Facilities
- World’s Best Domestic Airports
バナー写真 : フォトAC