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羽田は11年連続で「世界一、清潔な空港」、総合で3位―SKY TRAXランキング : 成田は「世界最高のスタッフ」

経済・ビジネス

世界の優れた空港を評価する2026年の最新ランキングで、羽田空港が総合3位となった。5位には成田空港が入った。
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「清潔」は日本の得意分野

英SKYTRAX社が発表した「World Airport Awards 2026」の総合ランキングで、羽田空港は前年と同じ3位だった。成田空港は5位、中部国際空港12位。関西国際空港は25位に順位を下げた。

世界空港ランキングの順位の推移

羽田は空港内の清潔さや快適さに関する「World’s Cleanest Airports」部門では11年連続1位となったほか、高齢者や障害のある人ら移動時のサポートを必要とする利用客への取り組みを評価する「World’s Best PRM and Accessible Facilities」部門で8年連続1位、国内線に関する「World’s Best Domestic Airports」部門で14年連続1位に輝いている。総合5位の成田はスタッフのサービス品質を評価する「World’s Best Airport Staff」部門でトップだった。

丁寧で行き届いた掃除は日本の得意分野と言えそうだ。「World’s Cleanest」の4位に成田、7位関西、8位福岡がランクイン。利用者3000万人以下の規模の空港の「World’s Cleanest」のトップ2は新千歳、中部国際で、大阪伊丹も4位に入った。

2026年国際ランキング上位10空港

1位　チャンギ国際空港（シンガポール）

2位　仁川国際空港（韓国）

3位　羽田空港（日本）

4位　香港国際空港（香港）

5位　成田空港（日本）

6位　シャルル・ドゴール空港（フランス）

7位　レオナルド・ダビンチ国際空港（イタリア）

8位　イスタンブール空港（トルコ）

9位　ミュンヘン空港（ドイツ）

10位　バンクーバー空港（カナダ）

出所：SKYTRAX

総合首位は2年連続でシンガポールのチャンギ空港。チャンギ空港と首位争いを繰り広げていたカタールのドーハ・ハマド国際空港は、中東情勢不安定化の影響でエントリーしなかった。

【資料】

バナー写真 : フォトAC

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