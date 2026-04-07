2025年の国内航空輸送：旅客数は前年比4.2％増の1億1147万人―国土交通省まとめ

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国土交通省がこのほど公表した航空輸送統計速報（2025年分）によると、25年に国内線定期便を利用した旅客は前年比4.2％増の1億1147万人だった。

国内線定期便の貨物輸送実績は、前年比2.5％増の61万6898トンだった。

コロナ禍前の2019年の国内線旅客数は1億667万人で、2年連続でこの数字を上回った。一方、貨物量は年80万トンから90万トンあったコロナ禍前と比べ、7割程度にとどまっている。

日本の航空会社が運航する国際線の旅客数は、前年比13.3％増の2292万人。貨物量は5.7％増の160万1340トンだった。国際線の方面別旅客割合をみると、中国が16.3％、韓国9.0％、「その他のアジア」が40.2％で、アジア方面が6割以上を占めている。このほか、米大陸が15.6％、太平洋（ハワイ、グアムなど）9.2％、欧州7.1％、オセアニア2.5％。

国内線の路線別旅客輸送実績トップ10は以下の通り。

【資料】

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