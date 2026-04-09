ピカピカの1年生、夢は「ケーキ屋・パン屋」「警察官」―クラレ調査 : 親は安定第一「公務員」になってほしい

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可能性は無限大。自分が信じる道をまっすぐに突き進んでいけば、憧れを現実にできるはず。20年後、食べた人が幸せな気持ちになれるケーキ屋・パン屋さん、安心して暮らせるよう街を守ってくれる警察官に会えるのを楽しみにしてるよ！

クラレが小学校に入学する子ども4000人を対象に毎年実施している「将来就きたい職業」ランキングで、「ケーキ屋・パン屋」12.2％が男女を合わせた総合1位となった。1～5位までの顔ぶれは前年調査と同じ。4位の「消防・レスキュー隊」は男女ともに支持を伸ばし、3位の「スポーツ選手」までわずか0.1ポイントに肉薄する6.7%となった。20年前（2006年）の調査と比較して人や街を守る仕事への関心が高まっている。

新小学1年生が就きたい職業トップ10（男女総合）

2026年 2006年（20年前） 1 ケーキ屋・パン屋 スポーツ選手 2 警察官 ケーキ屋・パン屋 3 スポーツ選手 花屋 4 消防・レスキュー隊 看護師 5 芸能人・歌手・モデル 教員 6 運転士・運転手 芸能人・歌手・モデル 7 医師 警察官 8 TV・アニメキャラクター 運転士・運転手 9 保育士 医師 10 アイスクリーム屋 TV・アニメキャラクター

出所 : クラレ

男女別では、女の子は「ケーキ屋・パン屋」が21.2%と圧倒的な支持を集め、調査開始以来28年連続の1位。5位の「警察官」は12年連続でトップ10圏内に定着、「消防・レスキュー隊」も過去最高の12位となり、女の子にとっても「人を助ける」仕事は魅力的な職業となっている。

男の子は、「警察官」15.6%が2年連続のトップ。「スポーツ選手」12.3%、消防レスキュー隊10.8%が続いた。20年前は「スポーツ選手」31.8%が一強だったが、近年は「三強」が定着しつつある。

新小学1年生の女の子が将来就きたい職業トップ10

2026年 2006年（20年前） 1 ケーキ屋・パン屋 ケーキ屋・パン屋 2 芸能人・歌手・モデル 花屋 3 アイスクリーム屋 看護師 4 保育士 教員 5 警察官 芸能人・歌手・モデル 6 医師 保育士 7 教員 スポーツ選手 8 看護師 医師 9 花屋 美容師 10 美容師 販売・接客業

出所 : クラレ

新小学1年生の男の子が将来就きたい職業トップ10

2026年 2006年（20年前） 1 警察官 スポーツ選手 2 スポーツ選手 運転手・運転士 3 消防・レスキュー隊 警察官 4 運転士・運転手 消防・レスキュー隊 5 TV・アニメキャラクター 大工・職人 6 研究者 ケーキ屋・バン屋 7 ユーチューバー 研究者 8 ケーキ屋・パン屋 TV・アニメキャラクター 9 医師 医師 10 大工・職人 パイロット

出所 : クラレ

同時に調査した「新小学1年生の親が子どもに就かせたい職業」は、女の子は2年連続で「公務員」12.3%がトップ。2位「看護師」10.8%、4位「医師」6.6%、5位「医療関係」６.4%、8位「薬剤師」4.6%と、人の健康に役立つ仕事が人気。

男の子の1位も「公務員」17.5％で、続く「会社員」10.5％は5年連続の2位。親の安定志向をうかがわせる結果となった。

女の子の親の「就かせたい職業」トップ10

2026年 2006年（20年前） 1 公務員 看護師 2 看護師 公務員 3 会社員 教員 4 医師 保育士 5 医療関係 医師 6 専門職 薬剤師 7 ケーキ屋・パン屋 会社員 8 薬剤師 芸能人・歌手・モデル 9 教員 ケーキ屋・パン屋 10 保育士 キャビンアテンダント

クラレ調査

男の子の親の「就かせたい職業」トップ10

2026年 2006年（20年前） 1 公務員 公務員 2 会社員 スポーツ選手 3 スポーツ選手 医師 4 消防・レスキュー隊 会社員 5 医師 エンジニア 6 警察官 パイロット 7 エンジニア 大工・職人 8 研究者 消防・レスキュー隊 9 専門職 教員 10 運転士・運転手 研究者

クラレ調査

【資料】

バナー写真：PIXTA