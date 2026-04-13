AI要約記事、信頼性の源泉は「出典明記」「信頼できる報道機関からの出典」―スマニュー調査

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ウェブ上に情報があふれる時代になって新聞やテレビは “マスゴミ” “オールドメディア” とさげすまれることも多いが……。AIニュース読者は一次情報の価値を認識しているようだ。

ニュースアプリ運営のスマートニュース（東京都渋谷区）では、2025年7月から「SmartNews」上で主要ニュースを要約した「スマニューAIまとめ」を提供している。

AI要約記事を現在閲読している520人を対象に3月中旬に実施した調査では、「政治経済ニュース」「事件・社会速報ニュース」ともに6割弱の人がAI要約記事によって「理解が深まった」と回答。このうち20-30代（内数）についてはその傾向がより顕著で、7割が「理解が深まった」としている。また、6割強の人がAI要約記事の閲読を通じて、これまで関心がなかった分野のニュースにも関心の幅が広がったと回答した。

約5割のユーザーがAI要約記事の信頼性を判断する要素として「出典明示」を挙げた。また、「内容が中立的に整理されている」「出典が信頼できる報道機関」も40％台の後半で、ユーザーが「情報の裏付け」を重視していることは明らか。スマートニュースでは「一次情報を発信する報道機関への信頼がユーザーにとっての安心感に直結している可能性を示唆している」としている。

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