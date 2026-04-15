桜シーズンで訪日客361万人―3月として過去最高 : 中国、中東は落ち込む

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桜の開花は日本人のみならず、訪日客にとっても楽しみなイベントになっている。単月過去最高、3月として過去最高を記録する市場が多い中で、中国と中東は前年同月比マイナスとなった。

お花見訪日で米国、英国など単月過去最高

日本政府観光局が発表した2026年3月の訪日外国人数（推計値）は前年同月比3.5%増の361万8900人となり、3月として過去最高を更新した。例年3月下旬からの桜シーズンに訪日需要が高まることに加え、4月のイースター（復活祭）に合わせたスクールホリデーでの旅行者が増えたことが押し上げ要因となった。3月までの累計で1000万人を上回るのは2年連続。

米国が前年同月比9.7%増の37万5900人で単月として過去最高を更新したほか、インドネシア、ベトナム、カナダ、ドイツ、北欧地域の7市場で単月過去最高。韓国が同15.0%増の79万5600人、台湾は同24.9%増の65万3300人など13市場で3月として過去最高を更新した。

一方、昨年11月の高市早苗首相の台湾有事発言を契機に、訪日自粛ムードが強まっている中国は55.9%減の29万1600人と4カ月連続で前年水準を下回った。中東情勢の悪化による航空便の運休・減便の影響で中東も同30.6%減と大幅なマイナス。

【資料】

バナー写真：着物姿で街歩きを楽しむ訪日客（Jakub Porzycki via Reuters Connect）