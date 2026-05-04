子どもの数1329万人―45年連続減少 : 65歳以上人口のほぼ3分の1

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衛生環境、医療や介護技術の進化で寿命は延びてきた。しかし、子ども数は技術では解決できない。人生100年時代が、若い世代にどれほどの重しとなるのだろうか。

減り続ける子どもの数

総務省が5月5日の「こどもの日」に合わせて毎年公表する15歳未満の子どもの推計人口（4月1日現在）は、前年より36万人少ない1329万人で、1982年から45年連続の減少となった。比較可能な50年以降の統計で過去最少を更新した。内訳は女子648万人、男子681万人。

総人口に占める子どもの割合は10.8％と前年比0.3ポイント減で、75年から52年連続で低下した。一方で、65歳以上人口は3619万人（29.5%）と、子どもの数の2.7倍となっており、人口構成のアンバランスが顕著だ。

3歳ごとの年齢区分では、12～14歳が309万人と最も多く、9～11歳296万人、6～8歳268万人、3～5歳243万人、0～2歳213万人と年齢区分が下がるほど人口が減っており、少子化傾向に歯止めはかかっていない。

国連人口統計年鑑によると、人口4000万人以上の世界37カ国中、子どもの割合が最も低いのは韓国の10.2%で、日本は2番目に低い。次いで、イタリア11.7%、スペイン12.6%だった。

【資料】

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