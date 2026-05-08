2025 年の日本の軍事費9兆3000億円：円建てで前年比13.2％増、世界10位は変わらず―スウェーデンのSIPRI調査

Japan Data

世界全体で支出される軍事費は2025年の1年間で2兆8870億ドルと、前年より2.9％増加した。この10年では41％もの増加。日本の軍事費は622億ドルで、世界10位の水準だ。

対GDP費は1.4％

スウェーデンに本部があるストックホルム国際平和研究所（SIPRI）がこのほど公表した2025年の世界の軍事支出調査によると、日本の軍事支出は前年比9.7％増の622億ドルで、前年と変わらず世界10位の水準だった。現地通貨（円建て）の数字は同13.2％増の9兆3012億円。

日本の軍事支出は、1988年には3兆6700億円だったが、90年に4兆円台に突入し、90年代を通して増加傾向を続けた。2000年代以降は概ね5兆円前後で推移。23年に初めて6兆円を突破したが、24年は8兆円台、25年は9兆円台に急増した。25年の対国内総生産（GDP）比は1.4％。

世界の軍事支出上位10カ国は、9540億ドルの米国を筆頭に、推定で3360億ドルの中国、推定1900億ドルのロシアと続き、以下、ドイツ、インド、英国、ウクライナ、サウジアラビア、フランス、日本の順。ロシアは前年比5.9％増、ウクライナは20％増の推定841億ドルだった。イスラエルは世界11位で、前年比4.9％減の483億ドルを軍事費として支出した。

米中ロで50％を支出

世界の軍事支出のうち、トップの米国が占める割合は実に33％。中国は推定12％、ロシア6.6％で、この3カ国で半数を超える。日本は2.2％。上位15カ国で、全体の80％を占めている。

世界のGDP（国内総生産の総計）に占める軍事支出の割合は2.5％。米国は3.1％、中国は推定1.7％、ロシアは推定7.5％。ドイツ、英国、フランスなどはいずれも2％台で、イタリアは1.9％となっている

【資料】

Stockholm International Peace Research Institute「 Trends in World Military Expenditure, 2025」

バナー写真：陸上自衛隊の実弾演習「富士総合火力演習（総火演）」で、目標に向かい主砲を放つ10式戦車＝2025年6月8日、静岡県の東富士演習場（時事）