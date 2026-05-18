2026年のプロ野球選手平均年俸は5216万円：前年比6.3％増―選手会調査

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日本プロ野球選手会がこのほど発表した2026年シーズンの年俸調査結果によると、12球団の支配下公示日本人選手713人の平均は5216万円。5年連続で過去最高額を更新した。

平均年俸は前年に比べ311万円（6.3％）の増加。リーグ別ではパシフィック・リーグが12.5％増の5272万円（358人）でセントラル・リーグが0.1％増の5158万円（355人）。

年俸の中央値（713人中で真ん中の順位にいる選手の年俸）は2000万円で、前年より100万円増加した。

平均年俸は、1986年に1000万円を超え、94年に2000万円台、98年に3000万円台に上昇。2000年代半ばからの10年間ほぼ横ばいだったが、2020年には4000万円台となり、今回初めて5000万円を突破した。

ソフトバンク平均8706万円でトップ

球団別の平均年俸は、昨シーズン日本一に輝いたソフトバンクが8706万円で2年ぶりに12球団トップとなった。2位は阪神で7789万円。前年トップの巨人は6880万円で3位だった。

25年は平均年俸1位チームと12位の差は4056万円だったが、26年は1位のソフトバンクと12位のヤクルトの差は4715万円で、格差が拡大した。

メディアの報道によると、日本プロ野球の2026年日本人最高年俸は有原航平投手（日本ハム）の6億円。外国人選手ではライデル・マルティネス投手（巨人）の12億円（いずれも推定）。

支配下713人のポジション別内訳は、投手が355人、捕手81人、内野手164人、外野手113人。平均年俸は投手4973万円、捕手4287万円、内野手5538万円、外野手6175万円だった。

選手会は、契約更改に関するアンケートも実施。5段階評価の上位2つ「満足」「大きく満足」を選んだ合計は、阪神が66.67％で1位となった。2位以下の上位は千葉ロッテ、日本ハム、横浜DeNAの順だった。

【資料】

バナー写真：日本ハムに復帰し、記者会見で撮影に応じる有原航平投手＝2026年1月13日、北海道北広島市（時事）