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サッカーW杯2026 代表選手プロフィール ： 「新しい景色」を求めて最強26人

スポーツ 社会

2026年サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米3カ国大会が6月11日に開幕する。「サムライブルー」こと日本代表の試合日程と、メンバー26人のプロフィールを紹介する。
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初のベスト8目指す26人のサムライ

米国、カナダ、メキシコの共催で行われるサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）に臨む森保一監督率いる日本代表メンバー26人が発表された。

2026年W杯 日本代表試合日程

グループステージ（グループF）

日本時間 対戦相手 / 試合会場
第1節 6/15　05:00 オランダ / 米ダラス
第2節 6/21　13:00 チュニジア / メキシコ・モンテレイ
第3節 6/26　8:00 スウェーデン / 米ダラス

2026年W杯　日本代表メンバー

■監督

森保 一 MORIYASU Hajime

森保 一

生年月日 / 年齢　1968.08.23　54歳

監督歴
2012～17　サンフレッチェ広島 監督
2017　U-20日本代表監督
2018　U-21日本代表監督
2018～　SAMURAI BLUE（日本代表） 監督

■GK

鈴木 彩艶 SUZUKI Zaion

鈴木 彩艶

生年月日 / 年齢　2002.08.21　23歳
身長 / 体重　190cm / 100kg
代表戦出場数 / 失点　23試合　14失点
代表デビュー　2022.07.19　対ホンコン・チャイナ
W杯出場歴　0
所属クラブ歴　浦和レッズ→シントトロイデンVV（ベルギー）→パルマ・カルチョ（イタリア）

大迫 敬介 OSAKO Keisuke

大迫 敬介

生年月日 / 年齢　1999.07.28　26歳
身長 / 体重　188cm / 87kg
代表戦出場数 / 失点　11試合　8失点
代表デビュー　2019.06.17　対チリ
W杯出場歴　0
所属クラブ歴　サンフレッチェ広島

早川 友基 HAYAKAWA Tomoki

早川 友基

生年月日 / 年齢　1999.03.03　27歳
身長 / 体重　187cm / 81kg
代表戦出場数 / 失点　3試合　0失点
代表デビュー　2025.07.12　対中国
W杯出場歴　0
所属クラブ歴　鹿島アントラーズ

■DF

長友 佑都 NAGATOMO Yuto

長友 佑都

生年月日 / 年齢　1986.09.12　39歳
身長 / 体重　170cm/68kg
代表戦出場数 / 得点　144試合　4得点
代表デビュー　2008.05.24　対コートジボワール
W杯出場歴　2010年（4試合）、2014年（3試合）、2018年（4試合）、2022年（4試合）
所属クラブ歴　FC東京→ACチェゼーナ（イタリア）→インテル・ミラノ（イタリア）→ガラタサライSK（トルコ）→オリンピック・マルセイユ（フランス）→FC東京

谷口 彰悟 TANIGUCHI Shogo

谷口 彰悟

生年月日 / 年齢　1991.07.15　34歳
身長 / 体重　185cm / 75kg
代表戦出場数 / 得点　37試合　1得点
代表デビュー　2015.06.11　対イラク
W杯出場歴　2022年（2試合）
所属クラブ歴　川崎フロンターレ→アルラヤンSC（カタール）→シントトロイデンVV（ベルギー）

渡辺 剛 WATANABE Tsuyoshi

渡辺 剛

生年月日 / 年齢　1997.02.05　29歳
身長 / 体重　184cm / 76kg
代表戦出場数 / 得点　10試合　0得点
代表デビュー　2019.12.14　対ホンコン・チャイナ
W杯出場歴　0
所属クラブ歴　FC東京→KVコルトレイク（ベルギー）→ KAAヘント（ベルギー）→フェイエノールト（オランダ）

鈴木 淳之介 SUZUKI Junnosuke

鈴木 淳之介

生年月日 / 年齢　2003.07.12　22歳
身長 / 体重　180cm / 78kg
代表戦出場数 / 得点　6試合　0得点
代表デビュー　2025.06.10　対インドネシア
W杯出場歴　0
所属クラブ歴　湘南ベルマーレ→FCコペンハーゲン（デンマーク）

伊藤 洋輝 ITO Hiroki

伊藤 洋輝

生年月日 / 年齢　1999.05.12　27歳
身長 / 体重　188cm / 84kg

代表戦出場数 / 得点　23試合　1得点
代表デビュー　2022.06.02　対パラグアイ
W杯出場歴　2022年（1試合）
所属クラブ歴　ジュビロ磐田→名古屋グランパス→ジュビロ磐田→VfBシュツットガルト（ドイツ）→バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）

板倉 滉 ITAKURA Kou

板倉 滉

生年月日 / 年齢　1997.01.27　29歳
身長 / 体重　188cm / 80kg

代表戦出場数 / 得点　39試合　2得点
代表デビュー　2019.06.20　対ウルグアイ
W杯出場歴　2022年（3試合）
所属クラブ歴　川崎フロンターレ→ベガルタ仙台→マンチェスター・シティ（イングランド）→FCフローニンゲン（オランダ）→シャルケ04（ドイツ）→ボルシア・メンヒェングラートバッハ（ドイツ）→アヤックス（オランダ）

冨安 健洋 TOMIYASU Takehiro

冨安 健洋

生年月日 / 年齢　1998.11.05　27歳
身長 / 体重　187cm / 84kg
代表戦出場数 / 得点　42試合　1得点
代表デビュー　2018.10.12　対パナマ
W杯出場歴　2022年（3試合）
所属クラブ歴　アビスパ福岡→シントトロイデンVV（ベルギー）→ボローニャFC（イタリア）→アーセナル（イングランド）→アヤックス（オランダ）

瀬古 歩夢 SEKO Ayumu

瀬古 歩夢

生年月日 / 年齢　2000.06.07　25歳
身長 / 体重　186cm/81kg
代表戦出場数 / 得点　13試合　0得点
代表デビュー　
W杯出場歴　0
所属クラブ歴　セレッソ大阪→グラスホッパーCZ（スイス）→ル・アーブルAC（フランス）

菅原 由勢 SUGAWARA Yukinari

菅原 由勢

生年月日 / 年齢　2000.06.28　25歳
身長 / 体重　179cm/71kg
代表戦出場数 / 得点　20試合　6得点
代表デビュー　2020.10.09　対カメルーン
W杯出場歴　0
所属クラブ歴　名古屋グランパス→AZアルクマール（オランダ）→サウサンプトンFC（イングランド）→ヴェルダー・ブレーメン（ドイツ）

■MF/FW

遠藤 航 ENDO Wataru

遠藤 航

生年月日 / 年齢　1993.02.09　33歳
身長 / 体重　178cm / 76kg
代表戦出場数 / 得点　72試合　4得点
代表デビュー　2015.08.02　対北朝鮮
W杯出場歴　2022年（4試合）、2018年（0試合）
所属クラブ歴　湘南ベルマーレ→浦和レッズ→シントトロイデンVV（ベルギー）→VfBシュツットガルト（ドイツ）→リバプールFC（イングランド）

鎌田 大地 KAMADA Daichi

鎌田 大地

生年月日 / 年齢　1996.08.05　29歳
身長 / 体重　180cm/72kg
代表戦出場数 / 得点　49試合 / 12得点
代表デビュー　2019.03.22　対コロンビア
W杯出場歴　2022年（4試合）
所属クラブ歴　サガン鳥栖→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）→シントトロイデンVV（ベルギー）→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）→SSラツィオ（イタリア）→クリスタル・パレス（イングランド）

佐野 海舟 SANO Kaishu

佐野 海舟

生年月日 / 年齢　2000.12.30　25歳
身長 / 体重　176cm/67kg
代表戦出場数 / 得点　12試合　0得点
代表デビュー　2023.11.16　対ミャンマー
W杯出場歴　0
所属クラブ歴　FC町田ゼルビア→鹿島アントラーズ→マインツ05（ドイツ）

伊東 純也 ITO Junya

伊東 純也

生年月日 / 年齢　1993.03.09　33歳
身長 / 体重　177cm/68kg
代表戦出場数 / 得点　68試合　15得点
代表デビュー　2017.12.09　対北朝鮮
W杯出場歴　2022年（4試合）
所属クラブ歴　ヴァンフォーレ甲府→柏レイソル→KRCヘンク（ベルギー）→スタッド・ランス（フランス）→KRCゲンク（ベルギー）

堂安 律 DOAN Ritsu

堂安 律

生年月日 / 年齢　1998.06.16　27歳
身長 / 体重　172cm/70kg
代表戦出場数 / 得点　64試合　11得点
代表デビュー　2018.09.11　対コスタリカ
W杯出場歴　2022年（4試合）
所属クラブ歴　ガンバ大阪→FCフローニンゲン（オランダ）→PSVアイントホーフェン（オランダ）→アルミニア・ビーレフェルト（ドイツ）→PSVアイントホーフェン（オランダ）→SCフライブルク（ドイツ）→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）

中村 敬斗 NAKAMURA Keito

中村 敬斗

生年月日 / 年齢　2000.07.28　25歳
身長 / 体重　180cm/73kg
代表戦出場数 / 得点　24試合　10得点
代表デビュー　2023.03.24　対ウルグアイ
W杯出場歴　0
所属クラブ歴　ガンバ大阪→トゥエンテ（オランダ）→シントトロイデンVV（ベルギー）→FCジュニアーズ（オーストリア）→LASK（オーストリア）→スタッド・ランス（フランス）

久保 建英 KUBO Takefusa

久保 建英

生年月日 / 年齢　2001.06.04　24歳
身長 / 体重　173cm/64kg
代表戦出場数 / 得点　48試合　7得点
代表デビュー　2019.06.09　対エルサルバドル
W杯出場歴　2022年（2試合）
所属クラブ歴　横浜F・マリノス→FC東京→レアル・マドリードCF（スペイン）→RCDマジョルカ（スペイン）→ビジャレアルCF（スペイン）→ヘタフェCF（スペイン）→レアル・マドリードCF（スペイン）→RCDマジョルカ（スペイン）→レアル・ソシエダ（スペイン）

前田 大然 MAEDA Daizen

前田 大然

生年月日 / 年齢　1997.10.20　28歳
身長 / 体重　173cm/67kg
代表戦出場数 / 得点　27試合　4得点
代表デビュー　2019.06.17　対チリ
W杯出場歴　2022年（3試合）
所属クラブ歴　松本山雅FC→水戸ホーリーホック→松本山雅FC→CSマリティモ（ポルトガル）→横浜Ｆ・マリノス→セルティック（スコットランド）

上田 綺世 UEDA Ayase

上田 綺世

生年月日 / 年齢　1998.08.28　28歳
身長 / 体重　182cm/76kg
代表戦出場数 / 得点　38試合　16得点
代表デビュー　2019.06.17　対チリ
W杯出場歴　2022年（1試合）
所属クラブ歴　鹿島アントラーズ→セルクル・ブルージュKSV（ベルギー）→フェイエノールト（オランダ）

小川 航基 OGAWA Koki

小川 航基

生年月日 / 年齢　1997.08.08　28歳
身長 / 体重　186cm / 78kg
代表戦出場数 / 得点　14試合　10得点
代表デビュー　2019.12.14　対ホンコン・チャイナ
W杯出場歴　0
所属クラブ歴　横浜港北サッカークラブ→大豆戸FCジュニアユース→桐光学園高等学校→ジュビロ磐田→水戸ホーリーホック→ジュビロ磐田→横浜FC→NECナイメヘン（オランダ）

田中 碧 TANAKA Ao

田中 碧

生年月日 / 年齢　1998.09.10　27歳
身長 / 体重　180cm/75kg
代表戦出場数 / 得点　37試合　8得点
代表デビュー　2019.12.14　対ホンコン・チャイナ
W杯出場歴　2022年（3試合）
所属クラブ歴　川崎フロンターレ→フォルトゥナ・デュッセルドルフ（ドイツ）→リーズ・ユナイテッド（イングランド）

鈴木 唯人 SUZUKI Yuito

鈴木 唯人

生年月日 / 年齢　2001.10.25　24歳
身長 / 体重　175cm/71kg
代表戦出場数 / 得点　6試合　0得点
代表デビュー　2024.06.06　対ミャンマー
W杯出場歴　0
所属クラブ歴　清水エスパルス→RCストラスブール（フランス）→清水エスパルス→ブレンビーIF（デンマーク）→SCフライブルク（ドイツ）

後藤 啓介 GOTO Keisuke

後藤 啓介

生年月日 / 年齢　2005.06.03　20歳
身長 / 体重　191cm/78kg
代表戦出場数 / 得点　3試合　0得点
代表デビュー　2025.11.14　対ガーナ
W杯出場歴　0
所属クラブ歴　ジュビロ磐田→RSCアンデルレヒト（ベルギー）→シントトロイデン（ベルギー）

塩貝 健人 SHIOGAI Kento

塩貝 健人

生年月日 / 年齢　2005.03.26　21歳
身長 / 体重　180cm/75kg
代表戦出場数 / 得点　1試合　0得点
代表デビュー　2026.3.28　対スコットランド
W杯出場歴　0
所属クラブ歴　横浜F・マリノス→慶応義塾大学→NECナイメヘン（オランダ）→VfLヴォルフスブルク（ドイツ）

バナー写真 : 左から鈴木彩艶、鎌田大地、堂安律、久保建英
写真は全て日本サッカー協会提供　(c) JFA

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