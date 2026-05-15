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サッカーW杯2026 代表選手プロフィール ： 「新しい景色」を求めて最強26人

2026年サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米3カ国大会が6月11日に開幕する。「サムライブルー」こと日本代表の試合日程と、メンバー26人のプロフィールを紹介する。

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