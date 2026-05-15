サッカーW杯2026 代表選手プロフィール ： 「新しい景色」を求めて最強26人

サッカーW杯2026 代表選手プロフィール ： 「新しい景色」を求めて最強26人スポーツ 社会
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初のベスト8目指す26人のサムライ
米国、カナダ、メキシコの共催で行われるサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）に臨む森保一監督率いる日本代表メンバー26人が発表された。
2026年W杯 日本代表試合日程
グループステージ（グループF）
|日本時間
|対戦相手 / 試合会場
|第1節
|6/15 05:00
|オランダ / 米ダラス
|第2節
|6/21 13:00
|チュニジア / メキシコ・モンテレイ
|第3節
|6/26 8:00
|スウェーデン / 米ダラス
2026年W杯 日本代表メンバー
■監督
森保 一 MORIYASU Hajime
生年月日 / 年齢 1968.08.23 54歳
監督歴
2012～17 サンフレッチェ広島 監督
2017 U-20日本代表監督
2018 U-21日本代表監督
2018～ SAMURAI BLUE（日本代表） 監督
■GK
鈴木 彩艶 SUZUKI Zaion
生年月日 / 年齢 2002.08.21 23歳
身長 / 体重 190cm / 100kg
代表戦出場数 / 失点 23試合 14失点
代表デビュー 2022.07.19 対ホンコン・チャイナ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 浦和レッズ→シントトロイデンVV（ベルギー）→パルマ・カルチョ（イタリア）
大迫 敬介 OSAKO Keisuke
生年月日 / 年齢 1999.07.28 26歳
身長 / 体重 188cm / 87kg
代表戦出場数 / 失点 11試合 8失点
代表デビュー 2019.06.17 対チリ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 サンフレッチェ広島
早川 友基 HAYAKAWA Tomoki
生年月日 / 年齢 1999.03.03 27歳
身長 / 体重 187cm / 81kg
代表戦出場数 / 失点 3試合 0失点
代表デビュー 2025.07.12 対中国
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 鹿島アントラーズ
■DF
長友 佑都 NAGATOMO Yuto
生年月日 / 年齢 1986.09.12 39歳
身長 / 体重 170cm/68kg
代表戦出場数 / 得点 144試合 4得点
代表デビュー 2008.05.24 対コートジボワール
W杯出場歴 2010年（4試合）、2014年（3試合）、2018年（4試合）、2022年（4試合）
所属クラブ歴 FC東京→ACチェゼーナ（イタリア）→インテル・ミラノ（イタリア）→ガラタサライSK（トルコ）→オリンピック・マルセイユ（フランス）→FC東京
谷口 彰悟 TANIGUCHI Shogo
生年月日 / 年齢 1991.07.15 34歳
身長 / 体重 185cm / 75kg
代表戦出場数 / 得点 37試合 1得点
代表デビュー 2015.06.11 対イラク
W杯出場歴 2022年（2試合）
所属クラブ歴 川崎フロンターレ→アルラヤンSC（カタール）→シントトロイデンVV（ベルギー）
渡辺 剛 WATANABE Tsuyoshi
生年月日 / 年齢 1997.02.05 29歳
身長 / 体重 184cm / 76kg
代表戦出場数 / 得点 10試合 0得点
代表デビュー 2019.12.14 対ホンコン・チャイナ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 FC東京→KVコルトレイク（ベルギー）→ KAAヘント（ベルギー）→フェイエノールト（オランダ）
鈴木 淳之介 SUZUKI Junnosuke
生年月日 / 年齢 2003.07.12 22歳
身長 / 体重 180cm / 78kg
代表戦出場数 / 得点 6試合 0得点
代表デビュー 2025.06.10 対インドネシア
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 湘南ベルマーレ→FCコペンハーゲン（デンマーク）
伊藤 洋輝 ITO Hiroki
生年月日 / 年齢 1999.05.12 27歳
身長 / 体重 188cm / 84kg
代表戦出場数 / 得点 23試合 1得点
代表デビュー 2022.06.02 対パラグアイ
W杯出場歴 2022年（1試合）
所属クラブ歴 ジュビロ磐田→名古屋グランパス→ジュビロ磐田→VfBシュツットガルト（ドイツ）→バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）
板倉 滉 ITAKURA Kou
生年月日 / 年齢 1997.01.27 29歳
身長 / 体重 188cm / 80kg
代表戦出場数 / 得点 39試合 2得点
代表デビュー 2019.06.20 対ウルグアイ
W杯出場歴 2022年（3試合）
所属クラブ歴 川崎フロンターレ→ベガルタ仙台→マンチェスター・シティ（イングランド）→FCフローニンゲン（オランダ）→シャルケ04（ドイツ）→ボルシア・メンヒェングラートバッハ（ドイツ）→アヤックス（オランダ）
冨安 健洋 TOMIYASU Takehiro
生年月日 / 年齢 1998.11.05 27歳
身長 / 体重 187cm / 84kg
代表戦出場数 / 得点 42試合 1得点
代表デビュー 2018.10.12 対パナマ
W杯出場歴 2022年（3試合）
所属クラブ歴 アビスパ福岡→シントトロイデンVV（ベルギー）→ボローニャFC（イタリア）→アーセナル（イングランド）→アヤックス（オランダ）
瀬古 歩夢 SEKO Ayumu
生年月日 / 年齢 2000.06.07 25歳
身長 / 体重 186cm/81kg
代表戦出場数 / 得点 13試合 0得点
代表デビュー
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 セレッソ大阪→グラスホッパーCZ（スイス）→ル・アーブルAC（フランス）
菅原 由勢 SUGAWARA Yukinari
生年月日 / 年齢 2000.06.28 25歳
身長 / 体重 179cm/71kg
代表戦出場数 / 得点 20試合 6得点
代表デビュー 2020.10.09 対カメルーン
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 名古屋グランパス→AZアルクマール（オランダ）→サウサンプトンFC（イングランド）→ヴェルダー・ブレーメン（ドイツ）
■MF/FW
遠藤 航 ENDO Wataru
生年月日 / 年齢 1993.02.09 33歳
身長 / 体重 178cm / 76kg
代表戦出場数 / 得点 72試合 4得点
代表デビュー 2015.08.02 対北朝鮮
W杯出場歴 2022年（4試合）、2018年（0試合）
所属クラブ歴 湘南ベルマーレ→浦和レッズ→シントトロイデンVV（ベルギー）→VfBシュツットガルト（ドイツ）→リバプールFC（イングランド）
鎌田 大地 KAMADA Daichi
生年月日 / 年齢 1996.08.05 29歳
身長 / 体重 180cm/72kg
代表戦出場数 / 得点 49試合 / 12得点
代表デビュー 2019.03.22 対コロンビア
W杯出場歴 2022年（4試合）
所属クラブ歴 サガン鳥栖→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）→シントトロイデンVV（ベルギー）→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）→SSラツィオ（イタリア）→クリスタル・パレス（イングランド）
佐野 海舟 SANO Kaishu
生年月日 / 年齢 2000.12.30 25歳
身長 / 体重 176cm/67kg
代表戦出場数 / 得点 12試合 0得点
代表デビュー 2023.11.16 対ミャンマー
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 FC町田ゼルビア→鹿島アントラーズ→マインツ05（ドイツ）
伊東 純也 ITO Junya
生年月日 / 年齢 1993.03.09 33歳
身長 / 体重 177cm/68kg
代表戦出場数 / 得点 68試合 15得点
代表デビュー 2017.12.09 対北朝鮮
W杯出場歴 2022年（4試合）
所属クラブ歴 ヴァンフォーレ甲府→柏レイソル→KRCヘンク（ベルギー）→スタッド・ランス（フランス）→KRCゲンク（ベルギー）
堂安 律 DOAN Ritsu
生年月日 / 年齢 1998.06.16 27歳
身長 / 体重 172cm/70kg
代表戦出場数 / 得点 64試合 11得点
代表デビュー 2018.09.11 対コスタリカ
W杯出場歴 2022年（4試合）
所属クラブ歴 ガンバ大阪→FCフローニンゲン（オランダ）→PSVアイントホーフェン（オランダ）→アルミニア・ビーレフェルト（ドイツ）→PSVアイントホーフェン（オランダ）→SCフライブルク（ドイツ）→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）
中村 敬斗 NAKAMURA Keito
生年月日 / 年齢 2000.07.28 25歳
身長 / 体重 180cm/73kg
代表戦出場数 / 得点 24試合 10得点
代表デビュー 2023.03.24 対ウルグアイ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 ガンバ大阪→トゥエンテ（オランダ）→シントトロイデンVV（ベルギー）→FCジュニアーズ（オーストリア）→LASK（オーストリア）→スタッド・ランス（フランス）
久保 建英 KUBO Takefusa
生年月日 / 年齢 2001.06.04 24歳
身長 / 体重 173cm/64kg
代表戦出場数 / 得点 48試合 7得点
代表デビュー 2019.06.09 対エルサルバドル
W杯出場歴 2022年（2試合）
所属クラブ歴 横浜F・マリノス→FC東京→レアル・マドリードCF（スペイン）→RCDマジョルカ（スペイン）→ビジャレアルCF（スペイン）→ヘタフェCF（スペイン）→レアル・マドリードCF（スペイン）→RCDマジョルカ（スペイン）→レアル・ソシエダ（スペイン）
前田 大然 MAEDA Daizen
生年月日 / 年齢 1997.10.20 28歳
身長 / 体重 173cm/67kg
代表戦出場数 / 得点 27試合 4得点
代表デビュー 2019.06.17 対チリ
W杯出場歴 2022年（3試合）
所属クラブ歴 松本山雅FC→水戸ホーリーホック→松本山雅FC→CSマリティモ（ポルトガル）→横浜Ｆ・マリノス→セルティック（スコットランド）
上田 綺世 UEDA Ayase
生年月日 / 年齢 1998.08.28 28歳
身長 / 体重 182cm/76kg
代表戦出場数 / 得点 38試合 16得点
代表デビュー 2019.06.17 対チリ
W杯出場歴 2022年（1試合）
所属クラブ歴 鹿島アントラーズ→セルクル・ブルージュKSV（ベルギー）→フェイエノールト（オランダ）
小川 航基 OGAWA Koki
生年月日 / 年齢 1997.08.08 28歳
身長 / 体重 186cm / 78kg
代表戦出場数 / 得点 14試合 10得点
代表デビュー 2019.12.14 対ホンコン・チャイナ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 横浜港北サッカークラブ→大豆戸FCジュニアユース→桐光学園高等学校→ジュビロ磐田→水戸ホーリーホック→ジュビロ磐田→横浜FC→NECナイメヘン（オランダ）
田中 碧 TANAKA Ao
生年月日 / 年齢 1998.09.10 27歳
身長 / 体重 180cm/75kg
代表戦出場数 / 得点 37試合 8得点
代表デビュー 2019.12.14 対ホンコン・チャイナ
W杯出場歴 2022年（3試合）
所属クラブ歴 川崎フロンターレ→フォルトゥナ・デュッセルドルフ（ドイツ）→リーズ・ユナイテッド（イングランド）
鈴木 唯人 SUZUKI Yuito
生年月日 / 年齢 2001.10.25 24歳
身長 / 体重 175cm/71kg
代表戦出場数 / 得点 6試合 0得点
代表デビュー 2024.06.06 対ミャンマー
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 清水エスパルス→RCストラスブール（フランス）→清水エスパルス→ブレンビーIF（デンマーク）→SCフライブルク（ドイツ）
後藤 啓介 GOTO Keisuke
生年月日 / 年齢 2005.06.03 20歳
身長 / 体重 191cm/78kg
代表戦出場数 / 得点 3試合 0得点
代表デビュー 2025.11.14 対ガーナ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 ジュビロ磐田→RSCアンデルレヒト（ベルギー）→シントトロイデン（ベルギー）
塩貝 健人 SHIOGAI Kento
生年月日 / 年齢 2005.03.26 21歳
身長 / 体重 180cm/75kg
代表戦出場数 / 得点 1試合 0得点
代表デビュー 2026.3.28 対スコットランド
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 横浜F・マリノス→慶応義塾大学→NECナイメヘン（オランダ）→VfLヴォルフスブルク（ドイツ）
バナー写真 : 左から鈴木彩艶、鎌田大地、堂安律、久保建英
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