4月の訪日外国人、中国・中東の大幅減響き前年同月比5.5%減 : 韓国、台湾は好調持続

Japan Data

4月までの4カ月間の訪日外国人が1400万人を突破したのは2年連続。「中東情勢が安定していれば……」「日中関係が良好であれば……」とついつい考えてしまう。

3カ月ぶりの前年実績割れ

日本政府観光局が発表した2026年4月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比5.5%減の369万2200人だった。26年に入ってからの単月としては最高を記録し、2年連続で4月までの累計で1400万人を突破したものの、1月以来3カ月ぶりの前年実績割れとなった。

昨年11月の高市早苗首相の “台湾有事” 発言を契機に、訪日自粛ムードが強まっている中国は56.8%減の33万700人と5カ月連続で前年水準を下回った。

中東情勢の悪化による航空便の運休・減便の影響で中東も同21.4%減と大幅なマイナス。英国、スペイン、イタリアなどはイースター休暇の期ずれによる訪日需要が3月下旬に高まったことの反動で4月は前年実績を下回った。

一方、韓国が21.7%増の87万8000人、台湾19.7%増の64万3500人など9市場で4月として過去最高を記録。そのうちフランスは前年同月比3.7%増の5万9200人と単月での過去最高となった。

【資料】

バナー写真：人力車で東京・浅草観光を楽しむ訪日外国人（4月15日撮影、AFP=時事）