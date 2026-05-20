やっぱり白いゴハンが好き : おいしく食べるには「炊き立て」が一番！

Japan Data

日本の食卓に欠かせないお米。2024～25年にかけての「令和のコメ騒動」も一段落し、コメの店頭価格も落ち着きつつある。

87%が1日1回は白米を食べている

ウェブマーケティングのNEXER（東京都豊島区）が米穀販売のみずほ屋（山口市）と共同で実施した調査（500サンプル）で、1日に1回以上白米を食べる人は86.8%だった。最も多かったのは「1日2回」30.8%で、パンやめん類など主食の選択肢が増える中でも、依然としてご飯を中心に据えた食生活が根強いことが分かった。

ゴハンを食べる際に、8割近くの人が「お米のおいしさ」を意識すると回答。具体的には「炊き立てを食べるとき」79.7%が最も多く、「おにぎりで食べる」35.0%、「新米で食べる」28.3%が続いた。

おいしいゴハンを食べるためにどうするかを聞いたところ、「新米を選ぶ」42.7%がトップ。「炊き方を工夫」「品種を変える」「産地にこだわる」がそれぞれ30％前後だった。

高級なお米、高性能の炊飯器などお金をかけるだけでなく、「玄米で購入し、1週間分ずつ精米して食べる」（50代女性）、「あらかじめ冷やしておいた米を、冷たいミネラルウォーターに浸水して3～4時間後に炊く」（40代男性）など、ひと手間かけることで、おいしいく食べる工夫している人も多かった。

【資料】

株式会社NEXER「 お米の消費と食生活に関するアンケート」

お米の消費と食生活に関するアンケート」 みずほ屋

バナー写真：PIXTA