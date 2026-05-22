ついつい口ずさんじゃう何度も聴いたあの曲！ : 著作権料トップは『ライラック』

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著作権料トップ10に3曲もランクインしたMrs.GREEN APPLE 恐るべし！26年度も朝ドラの主題歌でみんなの耳に残っているよね。

再生回数9億回のメガヒット

日本音楽著作権協会（JASRAC）は、2025年度の著作物使用料の分配額が最も多かった作品は、Mrs.GREEN APPLEの『ライラック』だったと発表した。同楽曲はテレビアニメ『忘却バッテリー』のオープニング・テーマとして24年4月にリリースされ、ストリーミング累計再生回数は史上最速タイで9億回を突破。インタラクティブ配信の分配額が1位になったことに加え、カラオケの分配額でも2位を記録、幅広い分野で利用されるメガヒットとなった。

作詞・作曲の大森元貴さんは「これからも孤独と苦しみ、ぐるぐると悩みもがきながら、楽しんでクリエイティブしていきたい。関わってくださった全ての皆様に感謝申し上げたい」とコメントしている。

2位は美空ひばりさんが歌った『川の流れのように』、3位はCreepy Nutsの『Bling-Bang-Bang-Born』だった。

著作権料の分配額TOP10（国内作品）

作品名 アーティスト 1 ライラック Mrs.GREEN APPLE 2 川の流れのように 美空ひばり 3 Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 4 青と夏 Mrs.GREEN APPLE 5 Soranji Mrs.GREEN APPLE 6 アイドル YOASOBI 7 鉄腕アトム 上高田少年合唱団 8 残酷な天使のテーゼ 髙橋洋子 9 元気を出して 竹内まりや 10 ワンピースBGM



（左）『川の流れのように』©日本コロムビア、ひばりプロダクション、（右）『Bling-Bang-Bang-Born』 ©Sony Music Labels Inc.

同時に発表された、2025年度の音楽著作権収入（使用料）は、前年度比5.4％増の1523億2659万円で、過去最高を更新した。

主なジャンル別では、定額制の音楽配信（サブスクリプション）やYouTubeなど「インタラクティブ配信」が前年度9.6%増の618.2億円と600億円を突破した。インタラクティブ配信は2015年度頃から増加傾向にあったが、コロナ禍以降、社会全体のデジタル化・オンライン化が追い風となり、サブスクや動画配信の利用が増加している。演奏等（ライブ・コンサートなど）も大規模園迂回の開催件数の増加やチケット代金上昇の影響で11.9%増の約291.1億円と好調だった。

バナー写真 : 『ライラック』のジャケットとMrs.GREEN APPLE、中央が作詞作曲の大森元貴さん（JASRAC提供）