ついつい口ずさんじゃう何度も聴いたあの曲！ : 著作権料トップは『ライラック』エンタメ 音楽 経済・ビジネス
著作権料トップ10に3曲もランクインしたMrs.GREEN APPLE 恐るべし！26年度も朝ドラの主題歌でみんなの耳に残っているよね。
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再生回数9億回のメガヒット
日本音楽著作権協会（JASRAC）は、2025年度の著作物使用料の分配額が最も多かった作品は、Mrs.GREEN APPLEの『ライラック』だったと発表した。同楽曲はテレビアニメ『忘却バッテリー』のオープニング・テーマとして24年4月にリリースされ、ストリーミング累計再生回数は史上最速タイで9億回を突破。インタラクティブ配信の分配額が1位になったことに加え、カラオケの分配額でも2位を記録、幅広い分野で利用されるメガヒットとなった。
作詞・作曲の大森元貴さんは「これからも孤独と苦しみ、ぐるぐると悩みもがきながら、楽しんでクリエイティブしていきたい。関わってくださった全ての皆様に感謝申し上げたい」とコメントしている。
2位は美空ひばりさんが歌った『川の流れのように』、3位はCreepy Nutsの『Bling-Bang-Bang-Born』だった。
著作権料の分配額TOP10（国内作品）
|作品名
|アーティスト
|1
|ライラック
|Mrs.GREEN APPLE
|2
|川の流れのように
|美空ひばり
|3
|Bling-Bang-Bang-Born
|Creepy Nuts
|4
|青と夏
|Mrs.GREEN APPLE
|5
|Soranji
|Mrs.GREEN APPLE
|6
|アイドル
|YOASOBI
|7
|鉄腕アトム
|上高田少年合唱団
|8
|残酷な天使のテーゼ
|髙橋洋子
|9
|元気を出して
|竹内まりや
|10
|ワンピースBGM
同時に発表された、2025年度の音楽著作権収入（使用料）は、前年度比5.4％増の1523億2659万円で、過去最高を更新した。
主なジャンル別では、定額制の音楽配信（サブスクリプション）やYouTubeなど「インタラクティブ配信」が前年度9.6%増の618.2億円と600億円を突破した。インタラクティブ配信は2015年度頃から増加傾向にあったが、コロナ禍以降、社会全体のデジタル化・オンライン化が追い風となり、サブスクや動画配信の利用が増加している。演奏等（ライブ・コンサートなど）も大規模園迂回の開催件数の増加やチケット代金上昇の影響で11.9%増の約291.1億円と好調だった。
【資料】
- 日本音楽著作権協会「2026年JASRAC賞 分配額TOP10」
- 日本音楽著作権協会「2025年度の事業」
バナー写真 : 『ライラック』のジャケットとMrs.GREEN APPLE、中央が作詞作曲の大森元貴さん（JASRAC提供）