2027年の祝休日 : カレンダーの巡り合わせはイマイチ、有給休暇を有効に使いたい

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ちょっと気が早すぎるけれど、2027年の祝日をチェック！3連休は少なめだからこそ、早めに有給休暇を活用する計画を立てて、リフレッシュしては？

連休少なめの2027年祝日カレンダー

〈注意〉来年2027年の祝休日をまとめた記事です。今年2026年の祝休日は「2026年の祝休日 : 久々の秋の大型連休にテンション上がる！GWは暦通りだと微妙？」をご覧ください。

2027年の祝休日一覧

元日 1月1日（金） / 三が日と土日がかぶってしまう… 成人の日 1月11日（1月第2月曜日） / 土日月3連休 建国記念の日 2月11日（木） 天皇誕生日 2月23日（火） 春分の日 3月21日（日） / 土日月3連休 休日 3月22日（月） 昭和の日 4月29日（木） 憲法記念日 5月3日（月） / 土日も含めこどもの日まで5連休 みどりの日 5月4日（火） こどもの日 5月5日（水） 海の日 7月19日（7月第3月曜日） / 土日月3連休 山の日 8月11日（水） 敬老の日 9月20日（9月第3月曜日） / 土日月3連休 秋分の日 9月23日（木） スポーツの日 10月11日（10月第2月曜日） / 土日月3連休 文化の日 11月3日（水） 勤労感謝の日 11月23日（火）

内閣府ウェブサイトの情報を基に編集部作成

【年末年始】28日が休みならば…

2026年末は、一般的に「御用納め」とされる28日が月曜日なので、年末年始の休みは最短パターンの6連休。年内最終週に1日だけ出勤というのも気が重いので…計画的に有給休暇を取れば9連休にできる。三が日明けの4日は月曜日なので、正月休み明けからフル稼働。でも、1週間頑張れば、ハッピーマンデー成人式の3連休が待っている！

【2月】「建国記念日」「天皇誕生日」どちらも連休にならず

1年で一番寒さが厳しく、なんとなく気分の上がらない2月。 11日「建国記念日」は木曜日。23日「天皇誕生日」は火曜日なので連休にはならず残念！計画的に有給休暇を使えば4連休にできる。

【3月】「春分の日」の振替休日で3連休

「春分の日」は21日の日曜日。翌月曜日が振替休日になり3連休！

【ゴールデンウイーク】大胆に11連休狙ってみる？

4月29日「昭和の日」が木曜日というのがなんとも微妙。虫食い的なカレンダー通りだと、5月1日土曜日から5日水曜日までの5連休しかなく、ゴールデンな気分にはなれない。4月30日を有給休暇にすれば7連休。いっそのこと5月6日、7日も休みにすればぶち抜き11連休でゆったりとしたバカンスを満喫できるかも。

【6月】祝日のない寂しい月

【7月】「海の日」はハッピーマンデー

7月第3月曜日と決まっている「海の日」。3連休が約束されているのはありがたい。夏バテする前にリフレッシュ！

【8月】お盆休みに重なる「山の日」

11日「山の日」は週半ばの水曜日。ただ、この週に「お盆休み」を設ける企業も多いので、そもそも、「山の日」の存在感が薄いかも。

【シルバーウイーク】飛び石だけど、“平日3日” で気楽

「敬老の日」は9月第3月曜日と決まっているので、ハッピーマンデー3連休が約束されている。「秋分の日」23日は木曜日なので連休にはならないけれど、1週間のうち平日が3日だけというのは、気分的にも体力的にもラク！

【10月】「スポーツの日」はハッピーマンデー

10月第2月曜日と決まっている「スポーツの日」。3連休を利用して日頃の運動不足を解消！

【11月】「文化の日」「勤労感謝の日」どちらも連休にならず

3日「文化の日」は水曜日、23日「勤労感謝の日」が火曜日。どちらも連休にはならないけれど、週半ばに休みがあるのも悪くない。

【27-28年の年末年始】最短パターンの6連休

2年連続で正月三が日が土日とかぶってしまううれしくない巡り合わせ。年末年始のお休みは最短パターンの6連休。大そうじして、初詣に行って、お節食べてあっという間に終わってしまいそう。

2026年5月26日時点の情報です。祝日法の改正により、変更になる可能性があります。

この記事は、企業や行政の事務部門に勤務する人のケースに当てはめて、土曜日も含める形で「9連休」「3連休」と表記しています。土曜日や祝日・連休中にも仕事をされている多くの皆さまのお陰で社会が成り立っていることに心から感謝します！

バナー写真 : フォトAC